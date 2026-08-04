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Jonathan van Haaster

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Thijs Dallinga peut quitter Bologne : un intérêt sérieux venu de trois championnats

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Bologne
T. Dallinga

Thijs Dallinga a probablement déjà disputé son dernier match officiel avec Bologne. Le club a donné son feu vert à un départ de l’attaquant, temporaire ou non, et cherche une solution, selon Voetbal International.

Dallinga est arrivé à l’été 2024 en provenance de Toulouse pour un peu plus de seize millions d’euros, après que le Groningois de 26 ans y avait excellé avec 37 buts et 8 passes décisives en 86 matches.

Contrairement à la France, Dallinga n’était pas titulaire en Italie. Son grand concurrent, Santiago Castro, était quasiment toujours préféré, surtout lors des grandes affiches.

Malgré cela, Dallinga a cumulé quatre-vingts apparitions avec les Rossoblù, le plus souvent comme remplaçant.Avec douze buts et huit passes décisives, il a tout de même su apporter sa pierre à l’édifice sur le plan offensif.

Malgré un contrat courant jusqu’à la mi-2028 au Stadio Renato Dall'Ara, Dallinga est désormais autorisé à partir. Le Néerlandais peut aussi bien être prêté que vendu.

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Voetbal International sait que des clubs de Liga et de Bundesliga ont déjà « sérieusement agi » pour convaincre Dallinga. Des clubs de milieu de tableau de Serie A sont également intéressés. En Espagne, Dallinga avait déjà été lié par le passé à Valence.

Le concurrent de Dallinga, Castro, a déjà quitté Bologne pour une aventure à l’AS Rome, qui a payé 35 millions d’euros pour l’Argentin. Artem Dovbyk a effectué le chemin inverse. L’Ukrainien est prêté avec option d’achat.


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