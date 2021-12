Thierry Henry fan de Liverpool

Liverpool n'a pas fait de quartier face à son ennemi juré. Lors du derby de la Mersey de ce mercredi soir, les Reds ont tout simplement écrasé, humilié, les hommes de Rafael Benitez et ne leur ont pas laissé la moindre chance à Goodison Park. Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool, a montré la voie à son équipe avant que Mohamed Salah n'illumine la soirée par deux fois du côté de Goodison Park, tandis que Diogo Jota a clôturé la soirée pour les Reds, apportant sa pierre à l'édifice.

Premier League : Liverpool survole le derby, City et Chelsea s'imposent

En ce début de saison, Liverpool a impressionné et fait incontestablement partie des favoris pour remporter la Premier League cette saison. Les Reds se retrouvent impliqués dans une lutte à trois avec Manchester City et Chelsea, et si ils ne devaient pas se préparer à perdre Salah et Mané pendant un mois à cause de la CAN ils feraient très certainement office de principal favori au vu de leur expérience récente et des démonstrations de forces récentes qu'ils ont réalisé en Premier League.

"Liverpool est sur une autre planète"

Les Reds sont sortis sans la moindre égraniture du groupe de la mort en Ligue des champions, signant cinq victoires en autant de matches face au FC Porto, à l'Atlético Madrid et à l'AC Milan. Actuellement troisième de Premier League à deux points de Chelsea, leader, et à un point de Manchester City, deuxième, Liverpool fait peur. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, Thierry Henry n'a pas caché son admiration pour les Reds. L'ancien d'Arsenal a été subjugué par la démonstration de Liverpool contre Everton.

Liverpool : Mohamed Salah répond à la controverse du Ballon d'Or

"Pour moi, ils sont sur une autre planète. Pas seulement eux, mais les deux autres (Chelsea et Manchester City) au sommet qui sont dans le rythme. Ce qui est embêtant pour Everton, c’est que tu pouvais prévoir les buts dès le départ. Mais ils sont sur une autre planète, quatre contre Arsenal (4-0), quatre contre Southampton (4-1), quatre ce soir, ils jouent à Wolverhampton (samedi), ils peuvent déjà en mettre quatre sur le tableau d’affichage. L'intensité qu'ils ont avec et sans le ballon, la pression à la fin du match en jouant avec intensité est incroyable", a analysé Thierry Henry.

Henry encense Henderson

"Henderson ? Il me rappelle Gareth Barry, James Milner. Je me souviens quand il a commencé, je ne pensais pas qu'il serait le joueur qu'il est. Vous ne pouvez pas tous être Mo Salah, vous ne pouvez pas tous être Messi, mais si vous travaillez dur, que vous travaillez avec éthique et que votre esprit y est et que vous êtes professionnel, vous pouvez devenir Henderson et devenir le gars qui soulève le trophée. De toute évidence, pendant longtemps, Liverpool attendait ce trophée de Premier League – c’était lui. Quand Liverpool a remporté la Ligue des champions – il l’a soulevée et je sais que peu de gens le mentionneront, mais c’est le gars que vous pouvez essayer de copier", a conclu l'ancien buteur d'Arsenal.

Certes, le trio d'attaque de Liverpool composé de Salah-Mané et Jota, en lieu et place de Firmino cette saison, prend toute la lumière, mais comme l'a rappelé Thierry Henry, les Reds ont de nombreux joueurs davantage dans l'ombre qui font partie des meilleurs à leurs postes en Europe. Liverpool va tenter de maintenir son rythme effréné sur la pelouse de Wolverhampton, samedi, avant de terminer sa phase de poules de la Ligue des champions face à l'AC Milan, en étant d'ores et déjà assuré de terminer à la première place.