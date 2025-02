Thibaut Courtois, la grande annonce !

Son absence prolongée en sélection touchera-t-elle bientôt à sa fin ? Le gardien du Real brise enfin le silence sur son avenir avec la Belgique.

Depuis le 17 juin 2023, date de son dernier match avec la Belgique contre l’Autriche, Thibaut Courtois a été éloigné des Diables Rouges. Une blessure au genou l’a tenu hors des terrains pendant des mois, mais des tensions avec l’ancien sélectionneur Domenico Tedesco ont également pesé dans son absence. En août 2024, le portier du Real Madrid avait même annoncé qu’il ne jouerait plus sous les ordres du technicien italo-allemand.

Un retour imminent en sélection ? Un calendrier à définir

L’arrivée de Rudi Garcia sur le banc belge semble toutefois avoir changé la donne pour le gardien du Real Madrid. Dans une interview accordée à Koora Break, Thibaut Courtois a laissé entendre qu’il était prêt à retrouver les terrains sous le maillot national. « Ça me manquait de jouer pour la Belgique… ça fait un an et demi, maintenant je suis prêt à revenir », a-t-il confié.

L’incertitude plane encore sur la date exacte de son retour. Son père, Thierry Courtois, a révélé à VTM il y a quelques semaines que des discussions étaient en cours avec la fédération belge. « Thibaut et la Fédération sont en pourparlers. Un retour est imminent, que ce soit contre l’Ukraine en mars ou non. Au vu du calendrier chargé, cela pourrait également être retardé jusqu’aux matches de qualification pour le Mondial », avait-il déclaré.

Si son retour se confirme, la Belgique pourrait bénéficier d’un renfort de poids pour les prochaines échéances, notamment en mars où les Diables Rouges défieront l’Ukraine ans une double confrontation en Ligue des nations. Reste à savoir si cette décision marquera un nouveau chapitre plus apaisé entre le joueur et sa sélection.