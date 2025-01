Thibaut Courtois, le règlement de comptes

Espagne vs Belgique

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois est ouvert à un retour en sélection avec la Belgique, après le limogeage de Domenico Tedesco.

Courtois était impliqué dans une dispute persistante avec l'ancien joueur de Schalke, et leur relation l'a conduit à refuser les convocations pour les Red Devils.

Maintenant, avec Rudi Garcia nommé pour remplacer Tedesco, Courtois semble ouvert à un retour. S'exprimant après la victoire 3-0 du Real Madrid sur Brest en Europe, Courtois a révélé qu'il rencontrerait le nouvel entraîneur.

"J'ai eu une brève conversation téléphonique avec Garcia. Il viendra à Madrid dans un avenir proche", a-t-il déclaré à VTM, cité par Diario AS.

"Je veux jouer la Coupe du monde 2026. J'ai toujours eu cet objectif en tête, mais j'ai eu des problèmes avec l'ancien sélectionneur national. Au final, j'avais raison. Serai-je en mars contre l'Ukraine ? On verra si l'entraîneur m'appelle."

"Il n'y a jamais eu de problèmes au sein du groupe de joueurs. "C'était juste un conflit avec l'entraîneur précédent, mais j'en parlerai plus en détail en conférence de presse", a déclaré Courtois après la qualification des Blancos pour les éliminatoires de la Ligue des champions.

S'exprimant après sa nomination, le nouveau patron Garcia semblait vouloir s'assurer qu'il jouerait contre l'Ukraine en mars.

"Thibaut aura également l'occasion de s'exprimer. Nous comptons sur lui, c'est sûr. Nous verrons ce que l'avenir proche nous réserve".

Courtois a été sélectionné 102 fois en équipe de Belgique et restera dans les mémoires comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Belgique, mais il est hors jeu depuis sa prise de bec avec Tedesco à l'été 2023, lorsque le problème entre lui et Tedesco est apparu. On ne sait pas exactement ce qui a causé la distance entre eux, bien que certains rapports aient indiqué que cela était dû à la gestion du capitanat par Tedesco.