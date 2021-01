Thiago Silva : "Le départ de Tuchel ? C'était prévisible"

Après le choc contre Manchester City, le défenseur brésilien a commenté le départ de son ancien entraîneur, Thomas Tuchel, du PSG.

Le a officialisé l'arrivée de Mauricio Pochettino comme entraîneur de l'équipe première ce samedi. L'Argentin a dirigé sa première séance avec le groupe ce dimanche. Le PSG a mis fin à un feuilleton datant de deux semaines avec l'éviction de Thomas Tuchel, annoncé par la presse au lendemain du match contre , mais officialisé il y a seulement quelques jours. Thiago Silva a quitté Paris cet été pour rejoindre , mais au micro de RMC Sport après le choc contre , il a avoué qu'il s'attendait à cet épilogue avec l'Allemand.

"Thomas Tuchel ? C’est difficile mais c’était prévisible que ça allait se passer. Pas maintenant mais en étant à l’intérieur, on savait qu’il y avait des situations qu’il fallait changer. À mon avis, Leonardo a pris la situation en main, il a fait son choix. On ne sait pas si c’était bien, à mon avis, cela ne l’était pas du tout pour Tuchel et son staff, surtout après le match. Ce changement n’était pas prévu à ce moment", a fait savoir Thiago Silva.

"Mauricio Pochettino a fait un bon travail avec , je pense qu’il vient très motivé, 20 ans après avoir joué au PSG. Il revient au club. Il connaît un peu le club, la situation du club. Bien sûr que cela a beaucoup changé mais il connaît beaucoup le foot, il va travailler avec des joueurs de très haut niveau. Il faut bien faire l'entraînement, parce que sur le terrain, ce sont les joueurs qui font la différence. Je suis toujours un supporter du PSG", a ajouté le Brésilien.

Thiago Silva n'a pas d'explication concernant la mauvaise passe des Blues

Ce dimanche, Thiago Silva était titulaire dans le onze de départ de Frank Lampard à Stamford Bridge pour affronter Manchester City. Chelsea a sombré à domicile face aux hommes de Pep Guardiola étant complètement noyé durant le premier quart d'heure encaissant trois buts et ne parvenant pas à revenir à la marque. Durant les fêtes, Chelsea a seulement marqué un point. Pourtant, Thiago Silva a refusé de tirer la sonnette d'alarme au micro de RMC.

"Non, je ne comprends pas ce qui cloche. Si je comprends avant, je pense que j'aurais pu donner des conseils. Mais c'est comme ça, c'est le football, c'est la , l'un des championnats les plus difficiles dans le monde entier. Il faut être attentif, travailler plus, être plus fort en tant qu'équipe. Mais je pense que l'équipe est bien, la seconde période était bien meilleure que la première selon moi", a analysé le défenseur brésilien.

"On a essayé de jouer un peu plus, on a réussi à jouer. Je pense qu'on était supérieur en possession de balle en seconde période, parfois ça ne fonctionne pas comme on veut, comme on l'a préparé. Mais bon, c'est comme ça c'est le football. Il faut se préparer pour le prochain match qui arrive", a conclu l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Les Blues affronteront Morecambe en ce week-end avant de se déplacer à en Premier League.