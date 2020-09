Thiago Silva : "Je ne suis pas trop vieux pour la Premier League"

Le défenseur des Blues pense que son statut de champion aidera les jeunes du club à apprendre ce qu'il faut pour gagner au plus haut niveau.

Thiago Silva n'a pas peur d'utiliser son statut qu'il a construit durant toute sa carrière avec le , le et l' pour aider les jeunes de à remporter des titres dans un avenir après proche avoir signé avec le club londonien le mois dernier. Le joueur de 36 ans fête aujourd'hui son anniversaire alors qu'il se prépare à faire ses débuts contre Barnsley en Carabao Cup après avoir quitté le PSG il y a près d'un mois. Cependant, certains doutent de sa capacité à s'adapter à son âge dans un championnat à l'intensité très élevée. L'international brésilien pense que son dévouement sur et en dehors du terrain l'a maintenu prêt à jouer à un âge aussi avancé.

"Non, je ne m'inquiète pas du tout parce que je sais où je veux en venir car j'ai vraiment de grands espoirs pour cette équipe, cette jeune équipe", a déclaré Thiago Silva alors que Chelsea présentait sa nouvelle recrue avant ses débuts. "Dieu merci, je me sens vraiment bien physiquement. L'âge n'est qu'un chiffre sur ton document mais physiquement, je me sens très jeune. Je suis très bien préparé pour ça et je me suis préparé à ça toute ma vie. Les gens qui me connaissent savent comment beaucoup je mets dans mon travail. J'ai mis 200 pour cent et c'est une excellente opportunité que Chelsea et Frank Lampard m'ont donnée et je ne veux pas les laisser tomber."

Thiago Silva est revenu sur son départ du PSG : "Pour dire la vérité, cela a commencé pendant la période de confinemnet. Leanardo m'a appelé et il m'a demandé de prolonger mon contrat de deux mois pour couvrir la phase finale de la . J'ai dit d'accord, pas de problème, parce que je voulais continuer et rester dans le groupe jusqu'à la fin pour finir les choses avec lesquelles j'avais commencé. Je pensais que dans deux mois après la Ligue des champions, je n’y serais plus".

Plus d'équipes

"Je ne me voyais pas jouer en "

L'article continue ci-dessous

"J'en ai parlé à mon agent et nous avons examiné d'autres options pour mon avenir et après la finale de la Ligue des champions, de retour à Paris, après avoir eu des réunions avec Leonardo et je l'ai informé de mes intentions et discuté de la possibilité de rester. Mais ce lundi matin après, j'avais déjà donné le OK à Chelsea et j'ai pris cette décision. Mais, je suis vraiment reconnaissant au PSG, pour tout ce qu'il a fait pour ma vie et la vie de ma famille. Mais je suis dans un nouveau projet et club où je suis très motivé et je suis très préparé pour ce nouveau défi en Premier League. J'espère contribuer autant que possible et aider les jeunes joueurs ici qui ont une qualité extraordinaire", a ajouté le Brésilien.

Thiago Silva n'avait jamais pensé qu'il jouerait un jour en Premier League : "Je ne m'étais jamais vraiment vu en Premier League auparavant. C'est parce que je le voyais personnellement comme un style de football difficile. Je n'avais aucune envie de jouer en Premier League parce que mon impression du football joué était de balles longues, de balles hautes et de tirs longs. Je pensais à l'époque que je ne me voyais pas jouer dans ce championnat mais le temps, j'ai vu que le championnat s'est énormément développé, il y a beaucoup plus de qualité technique. Quiconque me connaît le sait. À 36 ans, j'arrive pour jouer dans l'un des meilleurs championnats du monde. C'est généralement une ligue de jeunes joueurs mais je viens ici en tant que joueur plus âgé et je le vois parce que Frank Lampard et Chelsea veulent un joueur de mon expérience".

Le défenseur brésilien sait qu'il devra apporter son expérience à la jeune garde des Blues : "Je pense qu'il est important de montrer aux jeunes joueurs que le simple fait de jouer des matchs ne suffit pas; ils doivent se préparer pour être prêts et être dans le meilleur état possible. Ils doivent voir à quel point il est important de gagner des choses parce que ce sont les gens qui réussissent et les gagnants dont on se souvient. L'exemple est notre manager, Frank Lampard; il a remporté les plus grands et principaux titres du football mondial, donc il sera quelqu'un dont je me souviendrai éternellement. Pas seulement les fans de Chelsea, mais aussi les fans d' ".