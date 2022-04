Thiago Alcantara : "Mané a été incroyable"

Le milieu de terrain de Liverpool, Thiago Alcantara, a salué l'ailier Sadio Mané pour son impact lors de la victoire 3-2 sur Manchester City en demi-finale de la FA Cup, samedi au stade de Wembley. Ibrahima Konate a ouvert le score pour les hommes de Jurgen Klopp avant que Mané n'inscrive ses buts aux 17e et 45e minute. Malgré les buts de Jack Grealish et Bernardo Silva en faveur des Citizens, les Reds ont tenu bon et l'ont emporté.

"Mané a été incroyable"

Alcantara a été passeur décisif pour Mané sur son deuxième but et a maintenant loué son coéquipier pour sa performance qui a joué un rôle massif face à l'équipe de Pep Guardiola. "Il est un combattant avec beaucoup de technique, donc il sait comment mélanger les choses et faire ce dont nous avons besoin. Il a été incroyable", a déclaré le milieu de terrain espagnol sur le portail officiel du club. Pep Guardiola a pour sa part conforté Zack Steffen.

L'article continue ci-dessous

L'Espagnol a en effet refusé de blâmer son gardien de but, dont l'hésitation au moment de dégager le ballon a conduit au premier but de Mané. "C'est un accident ; Ederson était proche dans le dernier match aussi. Cela arrive. Nous avons besoin de cela pour notre football", a déclaré le tacticien au site internet du club. "Bien sûr, vous devriez revoir si cela se produit souvent, mais la façon dont nous utilisons notre gardien et le déplaçons dans différentes situations, je dirais que la moyenne de la façon dont nous créons à partir de là, cela peut arriver. Je suis presque sûr que Zack ne voulait pas faire ça. Les attaquants ratent tout le temps des occasions devant les gardiens", a ainsi confié Pep Guardiola.

Steffen s'est bien rattrapé

"Zack méritait de jouer et il a pris de bonnes décisions et fait de bons arrêts après ça. C'est un gardien de but exceptionnel", a ensuite ajouté le technicien catalan. En finale, Liverpool affrontera le vainqueur de la rencontre de ce dimanche, entre Chelsea et Crystal Palace.