The Best - Van Dijk, Messi et Cristiano Ronaldo finalistes

La FIFA a dévoilé les trois finalistes au titre de meilleur joueur de l'année sans aucune surprise grande surprise.

On prend les mêmes et on recommence. La FIFA a dévoilé ce lundi les trois finalistes pour le prix The Best récompensant le meilleur joueur de l'année 2019 élu par la plus grande instance du football et ses votants. Bien évidemment, les trois derniers rescapés ne sont autres que Virgil Van Dijk, le roc de et les deux mastodontes ayant dominé le football européen durant la dernière décennie : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Bis répétita donc puisque les trois joueurs étaient déjà les trois finalistes pour le prix du meilleur joueur de la dernière Ligue des champions. Lors du tirage au sort de la phase de poules de la prochaine , les trois joueurs étaient réunis et c'est le Néerlandais qui l'a emporté devançant l'Argentin, deuxième, et le Portugais, troisième. Nul doute que le défenseur de Liverpool espère connaître le même sort pour ce prix.

Vainqueur de la Ligue des champions, finaliste de la Ligue des Nations, deuxième de , Virgil Van Dijk est l'immense favori pour ce prix. Si certains sont sceptiques concernant ses chances de gagner en raison de son poste de défenseur, le joueur de Liverpool a prouvé qu'il faisait partie de l'élite en aidant les Reds à remporter la C1. Le géant néerlandais a réalisé une saison XXL étant un véritable roc défensif, se faisant très peu dribbler.

Auteur d'une très grande saison à titre personnel, Lionel Messi, arrivé second derrière Virgil Van Dijk pour le titre de meilleur joueur de l'UEFA, a toutes ses chances. Son bilan collectif avec pour seul titre la va néanmoins jouer en sa défaveur. Nul doute que les échecs en Ligue des champions face à Liverpool et celui de l' en demi-finale de la Copa America, risquent de coûter cher à l'attaquant du .

Enfin, Cristiano Ronaldo, dernier finaliste, a de son côté remporter la . Mais comme son homologue Argentin, il a échoué en Ligue des champions, son objectif prioritaire avec les Bianconeri. Pour rappel, l'international portugais a déjà remporté par deux fois le prix, tandis que Luka Modric a remporté le titre en 2019. Lionel Messi et Virgil Van Dijk espèrent donc ajouter leur nom au palmarès dès cette saison.