The Best : Pour qui ont voté les joueurs du Real et du Barça ?

Comme c'est souvent le cas pour les récompenses individuelles, les résultats ont suscité de nombreux débats.

Notamment en ce qui concerne les choix des footballeurs et des managers eux-mêmes.

Sergio Busquets, ancien capitaine du FC Barcelone et de l'Espagne, a voté pour son ancien coéquipier Lionel Messi, avant de choisir son collègue actuel Robert Lewandowski, et Karim Benzema en troisième position. Le capitaine polonais a mis Messi en premier, Mbappé en deuxième et Luka Modric en troisième.

Des votes étranges

Pendant ce temps, leur adversaire de jeudi, Modric, a mis son coéquipier Benzema en premier, suivi de Messi et de Kylian Mbappe comme capitaine de la Croatie.

Selon Marca. trois personnes ont placé Vinicius Junior comme meilleur joueur du monde, des journalistes du Cameroun et des îles Salomon, aux côtés de Mohamed Salah.

Pendant ce temps, David Alaba a reçu des injures scandaleuses en ligne pour avoir placé Messi avant Benzema et Mbappe dans sa liste, ce qui a conduit le capitaine autrichien à faire une déclaration sur son Instagram.

Enfin, le coach espagnol Luis de la Fuente a fait sourciller plus d'un avec ses choix, n'incluant aucun membre du trio Messi, Benzema et Mbappé du podium éventuel.