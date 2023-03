The Best : le vote de Lionel Messi fait débat

Lionel Messi a été nommé The Best lors de la cérémonie de remise des prix de la FIFA et son vote fait polémique.

Cette distinction intervient après une année 2022 glorieuse qu'il a couronnée en remportant la Coupe du monde avec l'Argentine, dans un tournoi où il a marqué sept buts. Il a également remporté le Ballon d'or, décerné au meilleur joueur du tournoi, ce qui est la deuxième fois qu'il le fait après sa victoire en 2014. Mais, en tant que capitaine de l'Argentine, il a également le droit de voter pour celui qu'il aimerait voir remporter le prix et ses choix étaient intéressants. Messi choisit Neymar Les prix Best, organisés par la FIFA, donnent aux capitaines et aux entraîneurs des équipes nationales la possibilité de voter pour le lauréat de leur choix. Cela contraste avec le Ballon d'Or, où seuls les journalistes et les membres des médias ont le droit de voter. Messi est resté fidèle à ses amis et coéquipiers dans ses choix de vote - il a opté pour Neymar, son ami proche de l'époque où ils étaient ensemble à Barcelone, comme son premier choix, donnant à la star brésilienne cinq points dans sa candidature. Son coéquipier actuel au PSG et finaliste de la Coupe du monde, Kylian Mbappé, a été son deuxième choix, lui donnant trois points dans la course à la récompense. En troisième position, avec un point, se trouve le Ballon d'Or Karim Benzema, qui a eu une année sensationnelle avec le Real Madrid, remportant la Ligue des champions et la Liga, mais il a manqué la Coupe du monde en raison d'une blessure. Messi a précédemment déclaré que Benzema méritait son Ballon d'Or et qu'il était le meilleur joueur du monde après une brillante saison 2021-22, mais la légende argentine l'a devancé pour le prix. Messi et Mbappé seront tous deux des candidats de premier plan pour remporter le prix l'année prochaine et ils sont susceptibles de se battre pour le Ballon d'Or en 2023. À ne pas rater Un algorithme prédit le vainqueur de la LDC et ce n'est pas le PSG

"C'est le meilleur joueur du monde", Pauleta encense Mbappé

Boulleau et Houara dénoncent la méthode Diacre en équipe de France

Rothen désigne les trois joueurs de l'OM qui n'ont pas été au niveau contre le PSG

The Best FIFA Football Awards : toutes les infos pratiques