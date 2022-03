Thaïlande : Un joueur viré après avoir frappé un adversaire

Dimanche, lors du match entre North Bangkok University FC et Bangkok FC (en Thaï League 3, la troisième division locale), une scène surréaliste s'est produite dans les arrêts de jeu.

Supasan Ruangsuphanimit a mis un coup (involontaire ?) à Aitsaret Noichaiboon alors que les deux joueurs étaient à la lutte pour contrôler le ballon.

Noichaiboon s'est alors approché de son adversaire et lui a donné un coup de coude au visage. L'arbitre a immédiatement expulsé Noichaiboon et ce triste épisode aurait pu ainsi s'achever.

Mais quelques heures après la rencontre, le Bangkok FC a publié un communiqué sur sa page Facebook, annonçant le licenciement de son joueur : « Nous n'approuvons pas cette agression et le club a rompu le contrat de Noichaiboon. Le club apporte son soutien à la victime et fera tout son possible pour cela ne se reproduise plus au sein de notre club. »

Si le Bangkok FC a pris cette décision c'est parce que Supasan Ruangsuphanimit a dû être transporté à l'hôpital. Présentant une grave coupure à la lèvre, Ruangsuphanimit a reçu 24 points de suture !

Le Bangkok FC a annoncé qu'il prenait à sa charge les frais d'hospitalisation.