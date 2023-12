Ten Hag très sévère : la grosse punition

Erik ten Hag a refusé d'accorder plus de jours de repos à ses joueurs de Manchester United, malgré les plaintes des capitaines de club

Selon le Daily Mail, le manager néerlandais reste déterminé à refuser les demandes des joueurs seniors qui réclament plus de jours de repos et un préavis de leur programme d'entraînement. Les plaintes récentes du groupe de dirigeants des joueurs ont mis en évidence les préoccupations concernant leur charge de travail, en particulier le nombre limité de jours de repos et l'incapacité de l'équipe à planifier ses congés à l'avance. Ten Hag fournit un programme d'entraînement hebdomadaire aux joueurs, se réservant le droit de le modifier en fonction des résultats.

L'article continue ci-dessous

Le groupe de dirigeants comprend des joueurs expérimentés comme Luke Shaw, Marcus Rashford, Raphael Varane, Casemiro, Lisandro Martinez et le gardien de but remplaçant Tom Heaton. Cependant, le rapport mentionne que tous n'ont pas de problème avec le calendrier et que la plupart des joueurs de l'équipe restent fermement derrière le manager.

La réponse de Ten Hag aux préoccupations des joueurs a été inébranlable, soulignant les normes élevées de dévouement et de sacrifice requises pour jouer dans un club d'élite comme United. Bien que le Néerlandais ait parfois accordé des jours de congé supplémentaires cette saison, il croit fermement que les exigences physiques croissantes de la Premier League nécessitent un régime d'entraînement rigoureux.

Des rapports ont fait état de discordes au sein du vestiaire de Manchester United et plusieurs joueurs auraient perdu confiance en Ten Hag et en sa tactique. C'est ce qui a poussé le club à adopter une ligne dure et à bannir les journalistes de quatre médias en début de semaine. Toutefois, la récente victoire contre Chelsea devrait calmer les voix discordantes, du moins pour le moment.