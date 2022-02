Tebas annonce les arrivées de Mbappé et Haaland au Real

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les deux attaquants que l’Europe s’arrache. Quoi de plus logique car ils incarnent l’avenir et beaucoup les désignent comme les grands successeurs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

De nombreuses destinations sont annoncées pour ces deux stars et le dénominateur commun les concernant c’est le Real Madrid. En effet, le club de la capitale espagnol viserait à la fois le génie français et le goleador scandinave.

« Mbappé ? L’une des meilleures choses qui pourrait arriver à la Liga »

Parvenir à attirer les deux serait un sacré un coup de maitre de la part des Merengue. Et c’est un scénario auquel croit fortement Javier Tébas. Le ténébreux président de la Liga est certain que Madrid est le seul club à même d’accueillir le duo dans son effectif.

"Madrid va avoir Mbappé et Haaland, les autres clubs sont ruinés", a-t-il lâché lors de la troisième édition de l’ISDE Sports Convention et dans des propos rapportés par Europa Press.

Si le Real est effectivement le mieux placé pour faire signer Mbappé, Haaland, lui, est surtout cité à Barcelone. Malgré les ennuis financiers que rencontre le club, Joan Laporta est déterminé à mettre la main sur l’artilleur scandinave.

A choisir entre les deux pour devenir la nouvelle tête de gondole de la Liga, Tébas semble préférer le Français : « Je n’ai pas d’informations sur Mbappé. Mais j’ai vu quelques cas de joueurs à qui il restait six mois de contrat, qui n’ont pas renouvelé et qui sont ensuite partis. Ce serait une joie pour la Liga. Il est l’une des meilleures choses qui puissent arriver à la Liga. »