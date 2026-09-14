Talent dans l’impasse : le BVB envisagerait apparemment un prêt cet hiver

Comme le rapportent les Ruhr Nachrichten , le BVB envisage déjà de prêter Lerma lors du prochain hiver.

Plusieurs problèmes se cumulent pour le milieu de terrain, ce qui rend son maintien chez le vice-champion peu prometteur : ses chances de temps de jeu dans l’entrejeu de l’équipe première de Niko Kovac sont actuellement proches de zéro au vu de la concurrence. À cela s’ajoute le fait que Lerma doit de toute façon actuellement observer une période d’arrêt en raison d’une blessure musculaire.

S’ajoute à cela le fait que, pour des raisons liées au droit du travail, comme l’écrivent les Ruhr Nachrichten, il n’est pas autorisé à jouer pour l’équipe réserve du BVB en Regionalliga.

Il ne lui reste donc que la participation à la compétition U21 Premier League International Cup, dont le calendrier ne prévoit toutefois ses prochains matches qu’à la mi-décembre. Pour son entrée en lice dans le PLIC, Lerma a disputé une bonne heure lors d’un succès 4-1 contre le FC Fulham et a inscrit un but pour le BVB, tenant du titre.

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Que prévoit le BVB pour Justin Lerma ?

Dès l’été, l’idée avait été étudiée de prêter immédiatement le talentueux adolescent, arrivé d’Independiente del Valle pour quatre millions d’euros et qui a signé jusqu’en 2031. À l’époque, cette option avait toutefois été écartée, car Lerma devait d’abord s’habituer à son nouvel environnement.

Mais au vu de la situation actuelle, un prêt dans un club où le milieu offensif pourrait enchaîner des apparitions régulières semble désormais être l’option privilégiée.



