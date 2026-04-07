Surprise : Renard est sous observation… et voici ses chances de partir

Ces derniers jours, une réunion importante s'est tenue au sein de la Fédération saoudienne de football, à l'issue de la trêve internationale de ce mois de mars, suite aux résultats décevants enregistrés par les Verts.

La sélection saoudienne a essuyé un revers cuisant, s'inclinant 4-0 face à l'Égypte, puis 2-1 face à la Serbie, ce qui a exposé le sélectionneur français Hervé Renard à de vives critiques, sur fond de demandes croissantes pour son limogeage.

Malgré cela, la Fédération saoudienne a souligné à plusieurs reprises qu'elle n'avait aucune intention de limoger Renard avant la participation de l'équipe nationale à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Verts se retrouvent dans le groupe H de la Coupe du monde aux côtés de l'Espagne, de l'Uruguay et du Cap-Vert, où les deux premières équipes se qualifient directement, ainsi que les huit meilleures équipes classées troisièmes parmi les 12 groupes.

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Évaluation de Renard et probabilité de son départ

Le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat » a rapporté ce mardi que la direction technique de la Fédération saoudienne continue d'évaluer le dossier de Renard dans le cadre d'un bilan complet de la période écoulée, cette évaluation devant être finalisée dans les prochains jours sans qu'une date butoir ait été fixée.

Le journal a précisé que la probabilité de départ de Renard avoisine les 30 %, mais qu'il existe une tendance au sein de la fédération à prendre son temps et à prendre une décision mûrement réfléchie, notamment en raison du manque de temps et de l'approche de la Coupe du monde.

Le journal français « L'Équipe » avait indiqué, d'après ses sources, que Renard avait reçu une offre pour entraîner la sélection ghanéenne, ce qu'il souhaiterait faire.

De leur côté, des sources de « Al-Sharq Al-Awsat » ont confirmé que les responsables ghanéens avaient contacté l’agent de l’entraîneur français pour s’enquérir de la possibilité de le recruter, mais qu’il avait décliné l’offre, préférant poursuivre sa mission actuelle avec la sélection saoudienne.

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