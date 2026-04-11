Surprise : malgré la récente prolongation de son contrat, Schlueterbeck pourrait tout de même s’engager avec le Real Madrid

Sous contrat avec le Borussia Dortmund, l’international allemand Nico Schlotterbeck pourrait tout de même rejoindre un grand club européen, d’après Bild.

Selon le journal allemand « Bild », son nouveau contrat contient plusieurs clauses, dont une libératoire relativement faible, comprise entre 50 et 60 millions d’euros, ce qui rend un départ envisageable.

Selon le quotidien, le défenseur songerait déjà à des destinations de prestige comme le Bayern Munich ou le Real Madrid.

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Le Borussia Dortmund a récemment prolongé le contrat du défenseur allemand (26 ans) jusqu’en 2031, alors que la presse l’envoyait au Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Rappelons que le joueur, arrivé à Dortmund en provenance de Fribourg à l’été 2022, s’est rapidement imposé comme un pilier du club, disputant 155 matchs officiels et inscrivant 10 buts pour 18 passes décisives, en plus de ses 25 sélections avec la Mannschaft.