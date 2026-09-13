Naples a décroché une précieuse victoire aux dépens de Bologne sur le score d'un but à zéro, ce dimanche, lors du match qui a opposé les deux équipes au stade Diego Armando Maradona, dans le cadre de la quatrième journée du Championnat d'Italie, permettant au club du Sud d'engranger trois nouveaux points dans son parcours en compétition.

L'unique but de la rencontre est venu de Stanislav Lobotka à la 66e minute, après que le joueur de Naples a réussi à faire trembler les filets de Bologne et à donner l'avantage à son équipe, un but suffisant pour sceller le sort de la confrontation en faveur des locaux et préserver leur avance jusqu'au coup de sifflet final.

La rencontre a été marquée par un but en faveur de Bologne signé Arthur Theate, à la septième minute, mais l'arbitre a décidé de l'annuler pour hors-jeu, après recours à l'assistance vidéo.









Naples a ainsi porté son total à 6 points et occupe la neuvième place au classement du Championnat d'Italie, après avoir signé deux victoires pour deux défaites lors des quatre premières journées, dans un début de saison où l'équipe cherche à retrouver son équilibre et à jouer les premiers rôles.

De son côté, Bologne a poursuivi sa série de résultats décevants dans la compétition, son total restant figé à un seul point à la seizième place, l'équipe demeurant sans la moindre victoire jusqu'à présent, se contentant d'un nul pour trois défaites lors de ses quatre premiers matches de Championnat d'Italie.

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