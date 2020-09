Rivaldo : "Suarez va parfaitement s'adapter à l'Atlético"

L'ancien barcelonais Rivaldo a critiqué le choix du Barça de laisser filer Suarez, et a prédit une réussite pour l'Uruguayen chez les Matelassiers.

Luiz Suarez correspondra "parfaitement" au style de jeu de Diego Simeone, selon Rivaldo, qui estime que Barcelone a commis une énorme erreur en permettant à l'Uruguayen de quitter le club.

L'Atlético a acheté Suarez pour un prix presque symbolique de 6 millions d'euros au Barça vendredi, l'engageant pour une durée de deux saisons. Le joueur de 33 ans avait passé les six années précédentes de sa carrière au Camp Nou, marquant 198 buts en 283 sorties tout en mettant la main sur quatre titres de la et la , mais a été jugé excédentaire par rapport aux exigences du nouveau patron des Blaugrana, Ronald. Koeman.

L'article continue ci-dessous

Le maitre à jouer du Barça et six fois vainqueur du Ballon d'Or Lionel Messi, a ouvertement critiqué le conseil d'administration pour avoir mis Suarez à la porte dans un message d'adieu très poignant sur les réseaux sociaux. "Ce sera étrange de vous voir dans un autre maillot et bien plus encore de vous affronter sur le terrain", a écrit Messi sur Instagram. "Tu mérites un adieu qui correspond à ce que tu es : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club. Quelqu'un qui a réalisé de grandes choses pour l'équipe et au niveau individuel. Tu ne méritais pas qu'ils te jettent dehors comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'à ce stade, rien ne me surprend plus.

Plus d'équipes

"Les qualités de Suarez conviennent parfaitement au style de Simeone"

Rivaldo pense donc également que le Barça a commis une erreur en permettant à Suarez de partir et s'attend à ce qu'il s'adapte rapidement à la vie à Wanda Metropolitano sous Simeone. "Luis Suarez a pris une excellente décision en signant pour l'Atletico Madrid", a déclaré l'ex-star blaugrana à Betfair. "Je voulais qu'il reste à Barcelone et je sentais toujours qu'il avait beaucoup à offrir. Mais Ronald Koeman a clairement indiqué que l'Uruguayen était de trop dans l'effectif et il a rejoint un club où il sera apprécié."

"J'espère que les choses se passeront bien pour Suarez à Atleti parce que je suis fan du joueur qui n'aurait pas dû quitter Barcelone. Il est le troisième meilleur buteur de l'histoire du club et je ne peux voir son âge comme unique raison pour la décision du club de le laisser partir. C'est un grand combattant et il a signé pour le club parfait. Je suis sûr que Diego Simeone est ravi d'avoir un tel joueur dans son équipe. Le patron argentin aime ses qualités. Des qualités qui conviennent parfaitement au style de jeu de Simeone", a ajouté le Ballon d'Or 1999.