Suarez revient sur son départ déchirant du Barça : "J'ai été méprisé"

L'attaquant uruguayen a vu Ronald Koeman exigé son départ du Barça, mais a confirmé que plusieurs équipes voulaient le recruter cet été.

Luis Suarez a déclaré que "de nombreux clubs" étaient intéressés par lui au cours de l'été 2020, l'Atletico Madrid ayant remporté la course à sa signature après que Ronald Koeman ait forcé l'Uruguayen à quitter le FC Barcelone. Un changement de direction au Camp Nou a entraîné la prise de décisions importantes, ceux de Catalogne cherchant à évoluer dans une direction différente. Le joueur de 34 ans avait marqué 198 buts en 283 apparitions pour les Blaugrana, mais il n'était plus en forme et il était jugé excédentaire par rapport aux exigences.

Koeman a affirmé n'avoir aucun regret d'avoir pris cette décision audacieuse, bien que Suarez soit maintenant en tête du classement des buts de la Liga en 2020-2021 avec 14 réalisations à son actif. L'Uruguayen a contribué à renvoyer l'Atletico dans la course au titre, les sourcils levés lorsque le Barça a conclu un accord avec un rival national. Divers autres points de chute avaient été évoqués, avec la Juventus, notamment, et Suarez admet avoir réfléchi à différentes options alors qu'une porte de sortie s'ouvrait.

"Quand Barcelone m'a dit qu'ils ne comptaient pas sur moi, c'était dur, je ne m'y attendais pas. Ce furent des moments très difficiles à cause de la manière [dont cela s'est passé]. Koeman m'a appelé et m'a dit que je n'étais pas dans ses plans. Lorsque Barcelone a officialisé le fait qu'ils ne comptaient pas sur moi, des conversations ont commencé avec Atleti, avec Cholo [Simeone], avec Miguel Angel...Il y avait un intérêt de nombreux clubs, pas seulement de la Juventus. Je voulais prendre la bonne décision, la meilleure pour moi et ma famille", a expliqué Luis Suarez à El Transitor sur Onda Cero.

"Les joueurs du Barça ont été surpris par cette décision"

L'Uruguayen n'a pas digéré la façon dont les choses se sont produites : "Quand le Barça m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi, ça été dur, je ne m’y attendais pas. C'était des moments difficiles. Koeman m’a appelé et m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi. J’ai été méprisé au vu de la manière employée. Ma femme et mes enfants m’ont vu aller à l’entraînement en étant triste. Ensuite est venu le temps de prévenir mes enfants du changement à venir".

"Le vestiaire du Barça a été surpris. Pas seulement Messi. D’autres Barcelonais n’ont pas compris cette décision. Moi, ce que je voulais, c’était ne pas être un problème. Ensuite, après plusieurs jours de tristesse, j’ai changé de mode. De nouveaux défis, un club qui se bat pour des choses importantes et j’ai trouvé des gens qui voulaient que je sois là. Je suis heureux de me savoir valorisé. beaucoup de personnes pensaient que c’était facile de joueur à Barcelone et de marquer 20 buts par saison. Mais ce n’est pas facile, il y a de la pression", a ajouté l'attaquant de l'Atletico Madrid.

Alors que Suarez a aidé l'Atletico Madrid à atteindre le sommet de la Liga, Barcelone est son plus proche challenger. Lionel Messi et ses collègues ont commencé à retrouver une forme optimale, remontant à la deuxième place, mais les Rojiblancos conservent une avance de 10 points au sommet et ont joué un match de moins que leur concurrent direct. L'équipe de Simeone sera de retour aux affaires lundi lorsqu'elle accueillera le Celta Vigo au Wanda Metropolitano.