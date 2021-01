Suarez rejoint Cristiano Ronaldo dans un cercle fermé après son départ canon à l'Atletico Madrid

L'Uruguayen a inscrit son douzième but de la saison face à Valence, le tout en quinze rencontres avec l'Atletico Madrid.

Le début de l'histoire d'amour de Luis Suarez à l'Atletico Madrid se déroule à merveille. L'Uruguayen, lâché par le l'été dernier alors qu'il semblait sur le déclin, empile les buts depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Ses performances lui ont permis de rejoindre un club occupé uniquement par Cristiano Ronaldo, alors que l'Uruguayen a inscrit un but supplémentaire dimanche lors du choc contre Valence.

Luis Suarez a marqué le deuxième des trois buts de l'Atletico Madrid contre Valence, ouvrant la voie dans une victoire 3-1. Joao Felix a ouvert le score pour l'Atletico Madrid à la 23e minute, à peine 12 minutes après que Valence ait initialement pris les devants sur un but d'Uros Racic. L'international uruguayen a été décisif à la 54e minute pour donner l'avantage à l'Atletico Madrid avant que le but d'Angel Correa à la 72e minute ne scelle la victoire de l'Atletico Madrid.

Avec son but dimanche, Luis Suarez a retrouvé le fond des filets pour la 12e fois cette saison, n'ayant disputé que 15 matchs avec les Colchoneros à ce jour, en raison du Covid et d'une blessure notamment. Le début de Suarez à l'Atletico Madrid est le meilleur pour un joueur d'un nouveau club de la depuis que Cristiano Ronaldo a été transféré au , marquant 13 buts lors de ses 15 premières apparitions avec les Merengue.

"Suarez était le meilleur avant-centre d'Europe"

L'Uruguayen a déménagé de Barcelone l'été dernier, rejoignant les Colchoneros dans un transfert gratuit après avoir été jugé excédentaire par rapport aux exigences du club catalan. Il mène actuellement le classement des meilleurs buteurs de la , à égalité avec Youssef En-Nesyri avec 12 buts, bien que la star du FC Séville ait disputé quatre matchs de plus. Après la victoire de dimanche, le président de l'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a fait l'éloge de l'ancienne star du Barca et de , qui, selon lui, est toujours un joueur de classe mondiale malgré ses 34 ans.

"Nous avons toujours pensé que Luis Suarez était le meilleur avant-centre d'Europe. Nous avons de la chance qu'il soit avec nous et tout le monde est heureux", a déclaré Cerezo lors d'un entretien d'après-match avec Mundo Deportivo. L'Atletico Madrid siège actuellement au sommet de la Liga, après avoir accumulé une avance de sept points au sommet. Bien qu'il ait également un match en moins, l'Atletico a cette avance de sept points sur son rival local, le Real Madrid, qui occupe la deuxième place, tandis que le Barça occupe la troisième place, à 10 points derrière Suarez et ses coéquipiers.

"Vous pouvez le perdre ou vous pouvez le gagner", a déclaré Cerezo, interrogé sur la course au titre. "Nous sommes au milieu de la Liga et il reste beaucoup à faire. Nous sommes actuellement premiers mais il reste beaucoup de matchs". La bande de Diego Simeone a les cartes en main cette saison et serait bien inspirée de profiter des défaillances du Real Madrid et du Barça. La prochaine étape pour les Colchoneros en Liga sera un déplacement à Cadix dimanche.