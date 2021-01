Simeone révèle sa plus grosse crainte comme entraineur de l'Atlético

Après la défaite en Coupe du Roi, Diego Simeone a écarté l'idée qu'il pourrait partir, mais c'est un scénario qu'il redoute chaque jour.

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a insisté sur le fait qu'il ne prenait pas son travail pour acquis, affirmant qu'il avait toujours le sentiment qu'il pourrait être limogé.

L'Argentin a été nommé au poste en 2011 et célébrera une décennie à la tête des Matelassiers s'il est toujours en poste d'ici le 23 décembre.

Pendant cette période, il a été l'artisan d'une période très fertile pour le club, le menant à deux finales de la , à un titre de champion et au sommet du classement cette saison.

Malgré ce CV impressionnant, il a laissé entendre qu'il quitterait le club après une défaite choc de la Copa del Rey face à Cornella en milieu de semaine. «Il est difficile d'essayer d'expliquer les sentiments quand on s'exprime, il est normal que chacun interprète le message à sa manière, je suis toujours sincère. Je pense toujours qu'on pourrait me renvoyer le lendemain », a-t-il déclaré vendredi.

"Je vis en permanence avec une approche match par match. Vous pouvez interpréter ce que vous voulez. J'ai déjà dit lors de la conférence de presse que je suis très heureux à l'Atletico Madrid, que nous venons d'une année de transition et que nous réalisons une très bonne saison dans une compétition difficile comme la ", a ajouté El Cholo.

Après la défaite 1-0 en milieu de semaine, il avait jeté le doute sur son avenir. «Nous chercherons des solutions pour l'année prochaine si nous sommes ici», a-t-il déclaré. «Le football est très variant, mais il faut être ouvert à toutes les possibilités. Nous devons être ouverts à tout ce que le club décide."

Malgré ce revers, l'Atlético connaît une belle saison vu qu'il est en tête de la Primera Division avec deux points d'avance sur le - et aussi deux matches de plus à jouer contre les Merengue. La prochaine étape pour l'Atlético est une opposition contre l'Athletic Club samedi. "Hier, nous avons pu nous entraîner tous les deux avec le froid et la neige, et nous avons pu nous préparer pour le match", a déclaré l'entraîneur. "Aujourd'hui, nous n'avons pas pu et nous recherchons des alternatives pour arriver dans les meilleures conditions. Le terrain sera dans le meilleur état possible. »

Un affrontement contre Séville suivra mardi. Puis, les Rojiblancos auront ensuite 9 jours de congé.