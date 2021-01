Simeone raconte sa première discussion avec Suarez

L'entraineur de l'Atlético a fait savoir qu'il a su ce que Luis Suarez allait apporter à sa formation dès sa première discussion avec lui.

Diego Simeone affirme que Luis Suarez a réalisé exactement ce qu'il attendait de son premier appel téléphonique avec lui.

L’attaquant de l’Atletico Madrid est le deuxième meilleur buteur de la cette saison, à égalité avec son ancien coéquipier Lionel Messi avec 11 buts. Seul Youssef En-Nesyri de Séville en a plus, mais les deux joueurs ont joué plus de matches que Suarez.

Ce que Barcelone a perdu, l'Atlético l'a récupéré et les buts de Suarez pourraient bien mener les Matelassiers vers le titre de champion d' .

L’Atletico entame le match de dimanche avec Valence avec quatre points d’avance sur le , deuxième, alors que l’équipe de Simeone a aussi deux matches à jouer de plus que ses voisins honnis.

"Au moment où j'ai parlé avec Luis au téléphone, j'ai trouvé ce qu'il donne sur le terrain: beaucoup de désir et d'énergie", a déclaré Simeone lors de la conférence de presse d'avant-match de samedi. "L'équipe l'aide à faire ce qu'il fait de mieux, qui est de marquer les buts. Il l'a fait tout au long de sa carrière."

L'Atletico est confiant quant à ses chances de prolonger son avance contre Valence dimanche. L'équipe de Javi Gracia pointe à la 14e place et n'a remporté aucun de ses 12 derniers matchs de championnat contre l'Atletico.

Malgré la bonne forme de l’Atletico, Simeone aimerait voir le prodige portugais Joao Felix retrouver sa forme optimale après une légère baisse de ses performances récentes. Le joueur de 21 ans n’a plus marqué depuis une rafale de quatre buts en deux matchs début novembre. "Vous cherchez toujours à vous concentrer sur un footballeur", a d'abord répondu El Cholo aux journalistes. "Ils ont des moments bons, moyens et extraordinaires, et en tant qu'entraîneurs, nous essayons de profiter des bonnes périodes de chaque joueur. Nous avons besoin de Joao. Quand il est à son meilleur, il peut déséquilibrer [la défense adverse] et donner des solutions différentes. Nous avons besoin de lui dans cette version. C'est ce que nous recherchons à l'entraînement."

Les données chiffrées sont largement en faveur de l'Atletico avant le match de dimanche. Les Rojiblancos ont remporté leurs sept derniers matchs à domicile en championnat, assurant aussi six clean sheets tandis que Simeone n'a jamais perdu un match de championnat à domicile contre Valence en tant qu'entraîneur. Ils seront toutefois privés de l'arrière droit Kieran Trippier après que la FIFA a rejeté son appel contre son interdiction de 10 semaines pour infraction aux règles de paris.