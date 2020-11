Suarez : "Messi et moi parlons encore beaucoup mais de la vie, pas du football"

Les deux stars ont noué une relation étroite sur et en dehors du terrain au Camp Nou.

Luis Suarez a révélé qu'il était toujours en contact étroit avec son ancien coéquipier au , Lionel Messi, mais le duo préfère parler de la vie et non du football. Le nouvel attaquant de l'Atletico Madrid a été poussé vers la sortie par les Catalans cet été, Suarez et Messi ayant critiqué la manière dont le transfert a été géré. Le duo s'est avéré être une association réussie au Camp Nou et ils sont finalement devenu de féroces amis en dehors du terrain.

Alors que les deux attaquants jouent maintenant pour des clubs rivaux de la , cela n'a pas empêché Suarez et Messi de rester en contact - avec des discussions régulières sur la famille toujours en cours. "La vérité est que nous parlons beaucoup, mais honnêtement, nous parlons de notre vie", a déclaré Suarez à Marca interrogé sur Messi. "C'était récemment l'anniversaire d'un de mes enfants, aussi le sien. Nous avons parlé de la vie, du virus, de tout, mais très peu de football, des buts que nous manquons ou des systèmes tactiques".

"Je profte du présent à l'Atletico"

"Nous nous inquiétons plus de la façon dont la famille est que sur ce qui se passe dans le football", a ajouté l'Uruguayen. Interrogé une nouvelle fois sur son départ de Barcelone, Suarez a ajouté: "J'étais triste et blessé par la façon dont je suis parti - je l'ai déjà dit. Mais quand ils ferment une porte, cinq autres s'ouvrent à vous où ils apprécient mon travail, mon professionnalisme et ma trajectoire. Je me sens fier. Là où ils ne voulaient pas de moi, il y en avait un autre qui me voulait".

"J'ai trouvé le bonheur et je profite de ce moment maintenant", a conclu l'Uruguayen. L'équipe de Ronald Koeman a parfois eu du mal à marquer des buts cette saison, certains fans du Barça remettant en question la décision de vendre Suarez. Le joueur de 33 ans a lui-même marqué cinq buts en pour l'Atletico en seulement six apparitions à ce jour, mais n'a pas tardé à rejeter les suggestions selon lesquelles sa présence manquerait aux Catalans.

"Non, il y avait une planification tactique ou, peu importe comment vous vous appelez, qui cherchait à apporter des changements. J'ai dû l'accepter parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi", a déclaré Suarez. "Chacun peut tirer des conclusions. Je dois vivre mon présent à l'Atletco Madrid". Suarez affrontera Barcelone pour la première fois depuis son départ le 21 novembre lorsque l'Atletico Madrid accueillera l'équipe de Messi en Liga.