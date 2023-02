"Stupide, désastre", Rothen allume Varane après l'annonce de sa retraite

L'ancie joueur du PSG et de Monaco a lourdement critiqué le défenseur de Manchester United.

"J'y ai réfléchi pendant plusieurs mois et j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de prendre ma retraite du football international", a publié Raphaël Varane sur son compte Instagram, dans une annonce surprise.

Rothen sans pitié

Toujours l'un des meilleurs défenseurs du football, malgré quelques moments de forme chancelante, Varane faisait partie de l'équipe de France qui a atteint la finale de la Coupe du monde pour la deuxième compétition consécutive. Pourtant, il a décidé de céder sa place à la nouvelle génération.

Une décision qui n'a pas forcément été bien accueillie en France. Diario AS a rapporté les propos de Jérôme Rothen, qui n'ont pas été très flatteurs.

"Je pense qu'à cet âge et quand tu joues dans un club qui te permet d'être à un très haut niveau, tu as un devoir. C'est d'apporter votre talent à votre pays. C'est une catastrophe. Il a une longue histoire, félicitations ! Il a gagné la plus belle des compétitions, la Coupe du monde en 2018. On a vu toute sa contribution à la dernière Coupe du monde."

"Il y avait du scepticisme car il sortait d'une blessure, mais il a fait de très bonnes performances. Mais je me dis : quelle décision ! C'est une catastrophe d'entendre ça, de ne plus porter le maillot de l'équipe nationale à 29 ans. Il ne peut pas faire ça. Raphael, n'oublie pas que tu as beaucoup apporté, mais là, tu fais une bêtise ! La compétition ? Il a mis des joueurs dans sa poche. C'est une grande folie au sein de ce groupe".

Rothen a tout de même tenté de nuancer sa critique en évoquant peut-être une arrière-pensée dans la décision de Varane.

"Je ne vois qu'une seule raison pour qu'il s'arrête à 29 ans, c'est que l'ambiance des Français ne doit pas être bonne. Quel joueur de l'équipe de France s'est arrêté à l'âge de 29 ans ?"

Les Bleus sont notoirement un vestiaire dans lequel il est difficile de survivre. Paul Pogba et Adrien Rabiot, ainsi que leurs parents, ont déjà été impliqués dans des bagarres par le passé. Bien qu'il n'y ait pas eu d'incidents majeurs pendant le tournoi, il y aurait eu des factions en guerre au sein de l'équipe lors de la Coupe du monde au Qatar également.

Avant le tournoi, le départ tardif de Karim Benzema a suscité un certain malaise. Malgré une blessure musculaire, Benzema aurait dû être rétabli pour le quart de finale, et Didier Deschamps n'a pas fait appel à un remplaçant. Un jour après le tournoi, Benzema a pris sa retraite.