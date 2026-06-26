A quelle heure commence le jeu ?

En France, Uruguay - Espagne est diffusé sur beIN SPORTS 1 et disponible en streaming sur beIN SPORTS CONNECT et myCANAL. Les options pour regarder le match en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder Uruguay contre Espagne avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Uruguay vs Espagne : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Uruguay et Espagne débutera à 27 juin 2026, 02:00.

Du côté de l'Uruguay, Marcelo Bielsa n'a pas encore confirmé son onze de départ. Aucune blessure ni suspension n'est officiellement signalée dans l'effectif de La Celeste à ce stade. Des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Espagne, Luis de la Fuente est dans la même situation : aucun forfait ni suspension confirmé pour le moment. Le sélectionneur espagnol devrait communiquer sa composition d'équipe dans les heures précédant la rencontre.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 4 R. Araujo

10 G. De Arrascaeta Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Uruguay présente un bilan de zéro victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs, avec cinq buts marqués et cinq encaissés. Leur résultat le plus récent est ce 2-2 contre le Cap-Vert le 21 juin en Coupe du monde, un match où ils ont mené 2-1 avant de craquer en seconde période. Auparavant, ils avaient été tenus en échec 1-1 par l'Arabie saoudite lors du premier match de groupe. Sur les matchs amicaux précédant le tournoi, un nul 1-1 contre l'Angleterre et un 0-0 contre l'Algérie confirment une équipe solide défensivement mais qui peine à tuer les matchs. Le point noir de la séquence reste la lourde défaite 5-1 contre les États-Unis en novembre 2025.

L'Espagne affiche deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties, avec six buts marqués et un seul encaissé. Leur dernier résultat est ce succès 4-0 contre l'Arabie saoudite le 21 juin, suivi d'un 0-0 sans relief contre le Cap-Vert lors de la première journée. Avant la Coupe du monde, La Roja avait enchaîné deux clean sheets en amical contre l'Égypte (0-0) et l'Irak (1-1), signe d'une défense bien en place.

URU Derniers matches ESP 0 0 Nul 2 Victoires Espagne 3 - 1 Uruguay

Espagne 2 - 0 Uruguay 1 Buts marqués 5 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les deux seules confrontations répertoriées entre les deux sélections sont deux matchs amicaux remportés par l'Espagne. La plus récente date du 6 février 2013 : l'Espagne s'était imposée 3-1. Avant cela, le 17 août 2005, La Roja avait gagné 2-0. Sur ces deux rencontres, l'Espagne a marqué cinq buts et n'en a concédé qu'un.

Au classement du Groupe H, l'Espagne occupe la première place et l'Uruguay est deuxième avant cette troisième et dernière journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.