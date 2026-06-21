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Uruguay vs Cap-Vert: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Uruguay vs Cap-Vert
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre Uruguay et Cap-Vert, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Comment regarder Uruguay contre Cap-Vert avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Uruguay vs Cap-Vert : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Uruguay et Cap-Vert débutera à 22 juin 2026, 00:00.

Uruguay vs Cap-Vert Équipes probables

4-3-3
Uruguay crest
Uruguay
URU
Formation
Cap-Vert crest
Cap-Vert
CPV
4-1-4-1
23F. Muslera3S. Caceres13G. Varela25J. Sanabria16M. Olivera7N. de la Cruz8F. Valverde6R. Bentancur21F. Vinas20M. Araujo14A. Canobbio1Vozinha4R. Lopes13S. Lopes Cabral22S. Moreira3Diney Borges15L. Duarte20Ryan Mendes Da Graca7J. Cabral6K. Lenini10J. Monteiro19D. Rocha Livramento
Cap-Vert crest
Cap-Vert
CPV
4-3-3
Uruguay

Onze de départ

Cap-Vert

Entraineur

  • M. Bielsa
  • Bubista

Blessures et suspensions

    Blessures et joueurs suspendus

    Blessures et suspensions

    Blessures et suspensions

    • Pas de joueurs indisponibles

    URU
    -Forme

    Buts marqués (encaissés)
    3/7
    Match à plus de 2,5 buts
    1/5
    Les deux équipes ont marqué
    3/5

    CPV
    -Forme

    Buts marqués (encaissés)
    9/5
    Match à plus de 2,5 buts
    3/5
    Les deux équipes ont marqué
    2/5

    Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

    Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

    Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

    Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

    Comment regarder sur grand écran

    Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

    Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

    Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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