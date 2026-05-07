Ligue Conférence - Ligue Europa Conférence, Phases Finales Stade de la Meinau

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Les options de chaîne TV et de live stream pour Strasbourg - Rayo Vallecano sont disponibles ci-dessous. En France, la rencontre est diffusée sur Canal+ et accessible via CANAL+ Live.

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Comment regarder Strasbourg contre Rayo Vallecano avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Strasbourg vs Rayo Vallecano : heure du coup d'envoi

Ligue Conférence - Ligue Europa Conférence, Phases Finales Stade de la Meinau

Le match d'aujourd'hui entre Strasbourg et Rayo Vallecano débutera à 7 mai 2026, 21:00.





Du côté de Strasbourg, J. Panichelli et A. Anselmino sont absents sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable alignerait M. Penders dans les buts, avec B. Chilwell, A. Omobamidele, I. Doukoure en défense, et V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo, D. Moreira, S. Nanasi en soutien de J. Enciso.

Pour Rayo Vallecano, L. Felipe est indisponible sur blessure, sans suspension à déplorer. Le onze projeté verrait A. Batalla garder les buts, F. Lejeune, P. Ciss, P. Chavarria et A. Ratiu en défense, avec I. Akhomach, U. Lopez, I. Palazon, O. Valentin, J. de Frutos en milieu et attaque, et A. Zurawski en pointe. Des mises à jour seront apportées si de nouvelles informations sont disponibles avant le coup d'envoi.

Strasbourg présente un bilan d'une victoire et quatre défaites sur leurs cinq dernières sorties. Leur défaite la plus récente date du 3 mai face à Toulouse (1-2) en Ligue 1. Avant cela, ils ont subi la défaite 1-0 à Vallecas lors du match aller de cette demi-finale. Leur seul succès dans cette séquence est une victoire à Lorient (2-3) le 26 avril. Au total, ils ont inscrit quatre buts et en ont encaissé dix sur ces cinq matchs.

Rayo Vallecano affiche trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq dernières rencontres. Leur dernier résultat est une victoire 2-0 à Getafe en Liga le 3 mai. Ils ont également dominé Strasbourg 1-0 à l'aller le 30 avril, et battu Espanyol 1-0 en Liga. Le nul 3-3 face à la Real Sociedad et la défaite 3-1 contre l'AEK Athènes constituent les autres résultats de cette série. Les Madrilènes ont inscrit sept buts et en ont concédé cinq sur cette période.

STR Dernier match RAY 0 0 Nul 1 Rayo Vallecano 1 - 0 Strasbourg 0 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1





La seule rencontre répertoriée entre ces deux clubs est le match aller de cette demi-finale de Ligue Conférence, disputé le 30 avril 2026 à Vallecas : Rayo Vallecano s'est imposé 1-0 face à Strasbourg. Ce match retour constitue donc seulement le deuxième affrontement jamais enregistré entre les deux clubs.





En Ligue Conférence UEFA, Strasbourg occupe la première place du classement, tandis que Rayo Vallecano est cinquième.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.