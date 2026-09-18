Roma vs Inter : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 5 19 sept. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

Le match d'aujourd'hui entre Roma et Inter débutera à 19 sept. 2026, 18:00.

Où regarder le match ?

Roma - Inter est diffusé en direct sur DAZN. Vous pouvez souscrire un abonnement sur le site ou l'application DAZN pour regarder l'intégralité des 380 rencontres de Serie A Enilive cette saison.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté de la Roma, Gasperini devrait aligner un onze composé de Svilar ; Mancini, Balerdi, Hermoso ; Molina, Cristante, Pisilli, Lulli ; Soulé, Dybala ; Malen. Aucune suspension n'est signalée, et le staff technique ne fait état d'aucun forfait confirmé à ce stade.

L'Inter sera privée de trois joueurs : John Stones, Hakan Çalhanoğlu et Djed Spence sont tous blessés et ne feront pas partie du groupe. Chivu devrait s'appuyer sur Martinez ; Akanji, Pavard, Bastoni ; Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Barella, Zielinski ; Esposito, Thuram. Des informations complémentaires seront communiquées à l'approche du coup d'envoi.

La Roma présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Giallorossi n'ont pas perdu depuis la reprise, leur seul faux pas étant le 1-1 concédé à Fenerbahçe en Ligue des Champions le 10 septembre. En Serie A, ils restent sur trois succès consécutifs, dont un 4-0 à Lecce et un 2-1 contre l'Atalanta. Sur ces cinq matches, la Roma a inscrit 11 buts et n'en a encaissé que deux.

L'Inter affiche quatre victoires pour une défaite sur la même période. La seule contre-performance des Nerazzurri est la défaite 2-1 à Madrid face au Real en Ligue des Champions le 8 septembre. En championnat, ils restent sur quatre victoires consécutives, dont le 5-3 contre l'Udinese lors de la dernière journée. L'Inter a marqué 11 buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 5 avril 2026, lorsque l'Inter avait écrasé la Roma 5-2 à domicile en Serie A. Sur les cinq derniers duels, l'Inter compte trois victoires contre deux pour la Roma, avec 11 buts inscrits par les Nerazzurri contre cinq pour les Giallorossi.

En Serie A, la Roma occupe la première place du classement, tandis que l'Inter est deuxième avant ce choc direct.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.