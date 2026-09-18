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Serie A
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Roma vs Inter: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Roma vs Inter
Roma
Inter
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre Roma et Inter en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Roma vs Inter : heure du coup d'envoi

crest
Serie A - Journée 5
Stadio Olimpico, Rome

Le match d'aujourd'hui entre Roma et Inter débutera à 19 sept. 2026, 18:00.

Où regarder le match ?

Roma - Inter est diffusé en direct sur DAZN. Vous pouvez souscrire un abonnement sur le site ou l'application DAZN pour regarder l'intégralité des 380 rencontres de Serie A Enilive cette saison.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Roma vs Inter Équipes probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Formation
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
M. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoP. DybalaP. DybalaB. CristanteB. Cristanteteam-logoE. LulliManu KonéManu Konéteam-logoWesleyM. SouleM. SouleD. MalenD. MalenJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiB. PavardB. PavardA. BastoniA. BastoniL. HenriqueL. HenriqueC. JonesC. JonesF. DimarcoF. DimarcoN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiL. MartinezL. MartinezM. ThuramM. Thuram
Inter crest
Inter
INT
3-4-2-1
Roma

Onze de départ

Inter

Entraineur

  • G. Gasperini
  • C. Chivu

Du côté de la Roma, Gasperini devrait aligner un onze composé de Svilar ; Mancini, Balerdi, Hermoso ; Molina, Cristante, Pisilli, Lulli ; Soulé, Dybala ; Malen. Aucune suspension n'est signalée, et le staff technique ne fait état d'aucun forfait confirmé à ce stade.

L'Inter sera privée de trois joueurs : John Stones, Hakan Çalhanoğlu et Djed Spence sont tous blessés et ne feront pas partie du groupe. Chivu devrait s'appuyer sur Martinez ; Akanji, Pavard, Bastoni ; Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Barella, Zielinski ; Esposito, Thuram. Des informations complémentaires seront communiquées à l'approche du coup d'envoi.

ROM

ROM - Forme

FIO
V4-0
LEC
V0-4
ATA
V2-1
FB
N1-1
TOR
V0-2
But marqué (encaissé)
13/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
INT

INT - Forme

MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
D2-1
UDI
V5-3
But marqué (encaissé)
14/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

La Roma présente un bilan de quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Giallorossi n'ont pas perdu depuis la reprise, leur seul faux pas étant le 1-1 concédé à Fenerbahçe en Ligue des Champions le 10 septembre. En Serie A, ils restent sur trois succès consécutifs, dont un 4-0 à Lecce et un 2-1 contre l'Atalanta. Sur ces cinq matches, la Roma a inscrit 11 buts et n'en a encaissé que deux.

L'Inter affiche quatre victoires pour une défaite sur la même période. La seule contre-performance des Nerazzurri est la défaite 2-1 à Madrid face au Real en Ligue des Champions le 8 septembre. En championnat, ils restent sur quatre victoires consécutives, dont le 5-3 contre l'Udinese lors de la dernière journée. L'Inter a marqué 11 buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Face à face

RomaNulInter
1
0
4
Serie A
Inter badge
Inter
INT
5
Roma badge
Roma
ROM
2
FDM
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter badge
Inter
INT
1
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
Roma badge
Roma
ROM
1
FDM
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter badge
Inter
INT
1
FDM
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Inter badge
Inter
INT
4
FDM
5Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 5 avril 2026, lorsque l'Inter avait écrasé la Roma 5-2 à domicile en Serie A. Sur les cinq derniers duels, l'Inter compte trois victoires contre deux pour la Roma, avec 11 buts inscrits par les Nerazzurri contre cinq pour les Giallorossi.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
RomaRomaROM
4400121+1112
V
V
V
V
2
InterInterINT
4400136+712
V
V
V
V
3
ComoComoCOM
431094+510
V
V
V
N
4
Lazio RomeLazio RomeLAZ
431063+310
N
V
V
V
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
V
V
D
V
6
Milan ACMilan ACMIL
422074+38
N
N
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
N
V
V
D
8
Juventus FCJuventus FCJUV
421164+27
D
N
V
V
9
SassuoloSassuoloSAS
52129907
D
V
N
V
D
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
420265+16
V
D
D
V
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
42025506
D
D
V
V
12
LecceLecceLEC
420257-26
V
D
D
V
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
D
D
V
N
14
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
D
N
D
D
15
TorinoTorinoTOR
410347-33
D
V
D
D
16
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
D
D
D
17
BologneBologneBOL
401325-31
D
N
D
D
18
ParmeParmePAR
401326-41
D
N
D
D
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
N
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A, la Roma occupe la première place du classement, tandis que l'Inter est deuxième avant ce choc direct.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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