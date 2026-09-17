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Rodez vs Nancy : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Rodez vs Nancy
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Nancy
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Rodez et Nancy en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Rodez vs Nancy : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 7
Stade Paul Lignon

Le match d'aujourd'hui entre Rodez et Nancy débutera à 18 sept. 2026, 20:00.

Où regarder le match ?

Rodez - Nancy sera diffusé en direct à la télévision et en live stream. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Rodez vs Nancy Équipes probables

Entraineur

  • D. Santini

Du côté de Rodez, Didier Santini est en charge du groupe. Aucune composition probable ni information précise sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Nancy, Oswald Tanchot dirige les Nancéiens sans que des données détaillées sur les absents ou les joueurs suspendus ne soient communiquées à ce stade. La composition de départ reste à confirmer.

ROD

ROD - Forme

ANN
D2-0
FCN
V2-5
PAU
N2-2
MET
D4-1
GRE
D0-1
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
NAN

NAN - Forme

MPL
D0-1
PAU
V0-1
DUN
V2-0
FCN
D1-0
SDR
D1-2
But marqué (encaissé)
4/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Rodez affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties en Ligue 2. Les Ruthénois restent sur deux défaites de suite, la plus récente étant une défaite 1-0 à domicile contre Grenoble. Leur seul succès sur cette période est une victoire 5-2 à Nantes. L'équipe a inscrit neuf buts mais en a concédé huit, ce qui traduit une fragilité défensive réelle.

Nancy présente un bilan de deux victoires pour trois défaites sur les cinq derniers matchs. Les Lorrains ont enchaîné deux revers consécutifs, dont une défaite 2-1 contre Reims. Leur meilleur résultat récent reste une victoire 2-0 contre Dunkerque. Nancy a marqué quatre buts et en a concédé quatre sur cette séquence.

Face à face

RodezNulNancy
2
3
0
Ligue 2
Nancy badge
Nancy
NAN
1
Rodez badge
Rodez
ROD
3
FDM
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
0
Nancy badge
Nancy
NAN
0
FDM
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
1
Nancy badge
Nancy
NAN
1
FDM
Ligue 2
Nancy badge
Nancy
NAN
0
Rodez badge
Rodez
ROD
2
FDM
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
1
Nancy badge
Nancy
NAN
1
FDM
7Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Le dernier match entre les deux clubs remonte au 23 janvier 2026 en Ligue 2, avec une victoire de Rodez 3-1 à Nancy. Sur les cinq dernières confrontations disponibles, Rodez compte deux victoires contre une pour Nancy, avec deux matchs nuls. Les équipes se sont déjà affrontées à Rodez cette saison, sur un score vierge 0-0 en août 2025.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
6501176+1115
D
V
V
V
V
2
ReimsReimsSDR
6330148+612
V
N
V
V
N
3
MontpellierMontpellierMPL
632154+111
V
D
N
V
V
4
Red StarRed StarRED
632166011
V
V
D
N
N
5
Annecy FCAnnecy FCANN
631287+110
D
V
N
D
V
6
MetzMetzMET
623185+39
D
V
N
N
N
7
SochauxSochauxSOC
623134-19
V
N
N
V
N
8
DunkerqueDunkerqueDUN
6222101008
V
N
D
D
N
9
GuingampGuingampEAG
62229908
V
N
N
D
V
10
NancyNancyNAN
62134407
D
D
V
V
D
11
RodezRodezROD
62131112-17
D
D
N
V
D
12
GrenobleGrenobleGRE
6213710-37
V
D
V
D
N
13
DijonDijonDIO
613289-16
V
N
D
N
D
14
BoulogneBoulogneBOU
605123-15
N
N
N
N
D
15
PauPauPAU
612346-25
D
N
N
D
V
16
Clermont FootClermont FootCLE
605135-25
N
N
N
N
D
17
NantesNantesFCN
6114712-54
D
V
N
D
D
18
LavalLavalLAV
6114713-64
D
D
D
N
V
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Nancy occupe la 10e place et Rodez la 11e avant cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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