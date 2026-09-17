Rodez vs Nancy : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 7 18 sept. 2026 - 14:00 Stade Paul Lignon

Le match d'aujourd'hui entre Rodez et Nancy débutera à 18 sept. 2026, 20:00.

Où regarder le match ?

Rodez - Nancy sera diffusé en direct à la télévision et en live stream. Les options de visionnage disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Rodez, Didier Santini est en charge du groupe. Aucune composition probable ni information précise sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Nancy, Oswald Tanchot dirige les Nancéiens sans que des données détaillées sur les absents ou les joueurs suspendus ne soient communiquées à ce stade. La composition de départ reste à confirmer.

Rodez affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties en Ligue 2. Les Ruthénois restent sur deux défaites de suite, la plus récente étant une défaite 1-0 à domicile contre Grenoble. Leur seul succès sur cette période est une victoire 5-2 à Nantes. L'équipe a inscrit neuf buts mais en a concédé huit, ce qui traduit une fragilité défensive réelle.

Nancy présente un bilan de deux victoires pour trois défaites sur les cinq derniers matchs. Les Lorrains ont enchaîné deux revers consécutifs, dont une défaite 2-1 contre Reims. Leur meilleur résultat récent reste une victoire 2-0 contre Dunkerque. Nancy a marqué quatre buts et en a concédé quatre sur cette séquence.

Le dernier match entre les deux clubs remonte au 23 janvier 2026 en Ligue 2, avec une victoire de Rodez 3-1 à Nancy. Sur les cinq dernières confrontations disponibles, Rodez compte deux victoires contre une pour Nancy, avec deux matchs nuls. Les équipes se sont déjà affrontées à Rodez cette saison, sur un score vierge 0-0 en août 2025.

En Ligue 2, Nancy occupe la 10e place et Rodez la 11e avant cette rencontre.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.