A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 6 11 sept. 2026 - 14:00 Stade Paul Lignon

Le match Rodez - Grenoble est diffusé en direct sur myCANAL et beIN SPORTS CONNECT, ainsi que sur BeIN SPORTS MAX 6. Les options pour regarder la rencontre en live stream sont disponibles via ces plateformes.

Comment regarder Rodez contre Grenoble avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Rodez vs Grenoble : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 6 11 sept. 2026 - 14:00 Stade Paul Lignon

Le match d'aujourd'hui entre Rodez et Grenoble débutera à 11 sept. 2026, 20:00.

Du côté de Rodez, l'entraîneur Didier Santini n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus pour ce match. La composition probable n'est pas encore disponible et sera mise à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Grenoble, Olivier Frapolli est dans la même situation : aucune donnée sur les absences ou les joueurs retenus n'a été transmise pour l'instant. Les informations sur le groupe seront complétées dès qu'elles seront disponibles.

Rodez présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Ruthénois ont inscrit 13 buts sur cette période tout en en concédant 8, ce qui témoigne d'une équipe capable de produire du jeu mais vulnérable défensivement. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 4-1 contre Metz, après un match nul 2-2 face à Pau. Le succès 5-2 à Nantes reste leur résultat le plus marquant de la série.

Grenoble affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Les Isérois n'ont marqué que six buts pour en encaisser neuf. Leur dernière sortie, une défaite 1-2 face à Annecy, fait suite à leur victoire 3-0 à Laval. Ils n'ont pas trouvé le chemin des filets lors de deux de leurs cinq derniers matchs.

Lors de leur dernier face-à-face, disputé en mars 2026 en Ligue 2, Rodez s'était imposé 1-0 à domicile face à Grenoble. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Rodez compte trois victoires contre deux pour Grenoble, avec un total de huit buts inscrits par les Ruthénois pour six côté grenoblois. Les deux équipes se connaissent bien, s'étant affrontées à quatre reprises lors des deux dernières saisons.

En Ligue 2, Rodez occupe la huitième place du classement, tandis que Grenoble pointe à la seizième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.