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Rodez vs Grenoble: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Rodez vs Grenoble
Rodez
Grenoble
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Comment regarder le match de Ligue 2 entre Rodez et Grenoble, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 6
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Le match Rodez - Grenoble est diffusé en direct sur myCANAL et beIN SPORTS CONNECT, ainsi que sur BeIN SPORTS MAX 6. Les options pour regarder la rencontre en live stream sont disponibles via ces plateformes.

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Comment regarder Rodez contre Grenoble avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Rodez vs Grenoble : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 6
Stade Paul Lignon

Le match d'aujourd'hui entre Rodez et Grenoble débutera à 11 sept. 2026, 20:00.

Rodez vs Grenoble Équipes probables

Entraineur

  • D. Santini

Du côté de Rodez, l'entraîneur Didier Santini n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus pour ce match. La composition probable n'est pas encore disponible et sera mise à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Grenoble, Olivier Frapolli est dans la même situation : aucune donnée sur les absences ou les joueurs retenus n'a été transmise pour l'instant. Les informations sur le groupe seront complétées dès qu'elles seront disponibles.

ROD

ROD - Forme

LAV
V3-1
ANN
D2-0
FCN
V2-5
PAU
N2-2
MET
D4-1
But marqué (encaissé)
11/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
GRE

GRE - Forme

DUN
D4-2
MET
N0-0
SEN
D4-0
LAV
V0-3
ANN
D1-2
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Rodez présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Ruthénois ont inscrit 13 buts sur cette période tout en en concédant 8, ce qui témoigne d'une équipe capable de produire du jeu mais vulnérable défensivement. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 4-1 contre Metz, après un match nul 2-2 face à Pau. Le succès 5-2 à Nantes reste leur résultat le plus marquant de la série.

Grenoble affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Les Isérois n'ont marqué que six buts pour en encaisser neuf. Leur dernière sortie, une défaite 1-2 face à Annecy, fait suite à leur victoire 3-0 à Laval. Ils n'ont pas trouvé le chemin des filets lors de deux de leurs cinq derniers matchs.

Face à face

RodezNulGrenoble
3
0
2
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
1
Grenoble badge
Grenoble
GRE
0
FDM
Ligue 2
Grenoble badge
Grenoble
GRE
2
Rodez badge
Rodez
ROD
1
FDM
Ligue 2
Grenoble badge
Grenoble
GRE
2
Rodez badge
Rodez
ROD
1
FDM
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
2
Grenoble badge
Grenoble
GRE
1
FDM
Ligue 2
Rodez badge
Rodez
ROD
3
Grenoble badge
Grenoble
GRE
1
FDM
8Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Lors de leur dernier face-à-face, disputé en mars 2026 en Ligue 2, Rodez s'était imposé 1-0 à domicile face à Grenoble. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Rodez compte trois victoires contre deux pour Grenoble, avec un total de huit buts inscrits par les Ruthénois pour six côté grenoblois. Les deux équipes se connaissent bien, s'étant affrontées à quatre reprises lors des deux dernières saisons.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
5500164+1215
V
V
V
V
V
2
Annecy FCAnnecy FCANN
531175+210
V
N
D
V
V
3
ReimsReimsSDR
5230127+59
N
V
V
N
N
4
MetzMetzMET
523084+49
V
N
N
N
V
5
MontpellierMontpellierMPL
52214408
D
N
V
V
N
6
Red StarRed StarRED
522156-18
V
D
N
N
V
7
NancyNancyNAN
521232+17
D
V
V
D
N
8
RodezRodezROD
5212111107
D
N
V
D
V
9
SochauxSochauxSOC
513124-26
N
N
V
N
D
10
DunkerqueDunkerqueDUN
512289-15
N
D
D
N
V
11
GuingampGuingampEAG
512278-15
N
N
D
V
D
12
PauPauPAU
512245-15
N
N
D
V
D
13
BoulogneBoulogneBOU
504123-14
N
N
N
D
N
14
Clermont FootClermont FootCLE
504135-24
N
N
N
D
N
15
NantesNantesFCN
5113711-44
V
N
D
D
D
16
GrenobleGrenobleGRE
5113610-44
D
V
D
N
D
17
LavalLavalLAV
5113510-54
D
D
N
V
D
18
DijonDijonDIO
503257-23
N
D
N
D
N
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Rodez occupe la huitième place du classement, tandis que Grenoble pointe à la seizième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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