Reims vs Montpellier : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 7 18 sept. 2026 - 14:00 Stade Auguste Delaune

Le match d'aujourd'hui entre Reims et Montpellier débutera à 18 sept. 2026, 20:00.

Où regarder le match ?

Le match Reims - Montpellier est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Reims, Nicolas Usai n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus pour le moment. La composition probable n'est pas encore connue, et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Montpellier se trouve dans la même situation : Zoumana Camara n'a pas encore dévoilé son groupe ni son équipe de départ. Les données sur les absences seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Reims présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Rémois ont inscrit 13 buts et en ont concédé 9 sur cette période, avec une large victoire 4-1 contre Annecy et un match nul spectaculaire 3-3 face à Dunkerque. Leur dernière sortie s'est conclue par un succès 1-2 à Nancy le 11 septembre.

Montpellier affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. Le club héraultais a marqué 3 buts et n'en a concédé que 3, avec trois clean sheets sur la période. La seule défaite est venue contre Saint-Étienne sur le score de 3-1, mais Montpellier a répondu par un succès 1-0 à Pau.

Le dernier face-à-face entre les deux clubs remonte au 27 février 2026 en Ligue 2, avec un match nul 0-0 à Montpellier. Avant cela, Reims s'était imposé 2-0 à domicile en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Reims compte deux victoires, deux nuls et une défaite, avec un total de 7 buts marqués et 4 encaissés.

En Ligue 2, Reims occupe la deuxième place du classement, tandis que Montpellier pointe à la troisième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.