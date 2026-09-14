A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 6 14 sept. 2026 - 14:45 Stade Bauer

Ce match de Ligue 2 entre Red Star et Metz est diffusé en direct sur beIN SPORTS 1. Il est également accessible en streaming via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL. Les options de diffusion sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Red Star contre Metz avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Red Star vs Metz : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 6 14 sept. 2026 - 14:45 Stade Bauer

Le match d'aujourd'hui entre Red Star et Metz débutera à 14 sept. 2026, 20:45.

Du côté de Red Star, Damien Perrinelle est aux commandes. Aucune composition probable, blessé ni suspendu n'est confirmé pour le moment. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Metz, Luc Holtz dirige le groupe grenat. Là encore, aucun élément sur les absences ou la composition pressentie n'est disponible à ce stade. La feuille de groupe sera précisée dans les heures précédant la rencontre.

Red Star présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. La formation audonienne a conclu sa série la plus récente par un succès 1-2 à Laval, après avoir subi une lourde défaite 1-4 contre Reims. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Red Star a inscrit cinq buts et en a concédé huit.

Metz affiche quant à lui deux victoires et trois nuls sur la même période, sans la moindre défaite. Les Grenats ont écrasé Rodez 4-1 lors de leur dernier match, après trois partages consécutifs contre Annecy FC (1-1), Laval (1-1) et Grenoble (0-0). Metz a marqué neuf buts et n'en a encaissé que quatre sur ce cycle de cinq rencontres.

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 19 avril 2025, en Ligue 2, et s'est conclue sur un match nul 2-2 au stade de Metz. Avant cela, Red Star s'était imposé 1-0 à domicile en octobre 2024. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Metz compte deux victoires pour une de Red Star, avec deux matchs nuls.

Au classement de Ligue 2, Metz occupe la cinquième place tandis que Red Star pointe à la neuvième position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.