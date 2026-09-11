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Real Madrid vs Rayo Vallecano : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Real Madrid vs Rayo Vallecano
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Comment regarder le match de LaLiga entre Real Madrid et Rayo Vallecano en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Real Madrid vs Rayo Vallecano : heure du coup d'envoi

crest
LaLiga - Journée 5
Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et Rayo Vallecano débutera à 12 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match

Le match Real Madrid vs Rayo Vallecano est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Les options de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Aperçu du match

Real Madrid vs Rayo Vallecano Équipes probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formation
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisAntonio RüdigerAntonio RüdigerT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorE. CamavingaE. CamavingaB. SilvaB. SilvaKylian MbappéKylian MbappéD. CardenasD. CardenasA. PedrosaA. PedrosaP. CissP. CissF. LejeuneF. LejeuneA. RatiuA. RatiuP. DiazP. DiazA. GarciaA. GarciaU. LopezU. LopezO. ValentinO. Valentinteam-logoG. BouareS. CamelloS. Camello
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
Real Madrid

Onze de départ

Rayo Vallecano

Entraineur

  • J. Mourinho
  • B. San Jose

Du côté du Real Madrid, José Mourinho devrait aligner un onze incluant Thibaut Courtois dans les buts, une défense composée d'Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Dean Huijsen et Marc Cucurella, et un milieu articulé autour d'Arda Güler, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, avec Federico Valverde, Vinícius Júnior et Kylian Mbappé en soutien offensif. Les absences sont nombreuses : Eder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy et Raúl Asencio sont tous forfaits sur blessure. Des mises à jour seront apportées si nécessaire avant le coup d'envoi.

Benat San José devrait s'appuyer sur Dani Cárdenas dans les buts, avec une défense formée d'Adrià Pedrosa, Pathé Ciss, Florian Lejeune et Andrei Rațiu. Le milieu de terrain du Rayo sera composé de Pedro Díaz, Unai López et Óscar Valentín, tandis qu'Álvaro García, Sergio Camello et Giorgi Tsitaishvili animeront le secteur offensif. Du côté des absents, Augusto Batalla, Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd et Marash Kumbulla sont blessés, tandis que Fran Pérez et Jorge de Frutos sont suspendus.

RMA

RMA - Forme

ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
D1-0
INT
V2-1
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RAY

RAY - Forme

IPS
D3-0
SEV
D2-1
ALA
N1-1
BAR
D5-2
SAN
V3-2
But marqué (encaissé)
7/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Real Madrid présente un bilan de trois victoires, une défaite et aucun match nul sur ses cinq dernières rencontres, pour 12 buts marqués et 3 encaissés. Le résultat le plus récent est la victoire 2-1 contre l'Inter en Ligue des champions, après des succès convaincants 4-0 face à Málaga et 4-1 contre la Real Sociedad en LaLiga. La seule défaite sur cette période est venue du Betis Séville (1-0), ce qui reste la seule fois où les Madrilènes n'ont pas trouvé le chemin des filets.

Le Rayo Vallecano compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches, avec 7 buts marqués et 11 encaissés. La victoire 3-2 contre le Racing Santander est la plus récente, mais les Franjirrojos restent marqués par la défaite 5-2 à Barcelone. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs quatre derniers matches de championnat.

Face à face

Real MadridNulRayo Vallecano
2
3
0
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FDM
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FDM
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FDM
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FDM
8Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Le dernier affrontement entre les deux équipes remonte au 1er février 2026 en LaLiga, avec une victoire 2-1 du Real Madrid à domicile. Sur les cinq dernières confrontations, le Real Madrid s'impose à trois reprises, tandis que les deux autres rencontres se sont soldées par des nuls (0-0 et 1-1, et un 3-3 mémorable à Vallecas en décembre 2024). Le Real Madrid n'a pas perdu face au Rayo Vallecano lors des cinq derniers duels recensés.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
4400172+1512
V
V
V
V
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
4310103+710
V
V
N
V
3
FC SévilleFC SévilleSEV
531186+210
V
N
D
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
D
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
43015509
V
D
V
V
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
V
V
N
N
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
D
V
N
V
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
D
V
V
N
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
V
N
V
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
V
V
D
D
11
LevanteLevanteLEV
41215505
N
V
N
D
12
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
411265+14
N
D
D
V
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
D
V
D
N
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
V
D
N
D
15
GetafeGetafeGET
411225-34
N
D
V
D
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
N
N
D
D
N
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
D
D
N
N
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
N
D
N
D
19
ElcheElcheELC
4013512-71
D
D
D
N
20
FC ValenceFC ValenceVAL
5014110-91
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En LaLiga, le Real Madrid occupe la 3e place du classement, tandis que le Rayo Vallecano pointe à la 14e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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