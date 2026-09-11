Real Madrid vs Rayo Vallecano : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Real Madrid vs Rayo Vallecano : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 5 12 sept. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et Rayo Vallecano débutera à 12 sept. 2026, 21:00.

Où regarder le match

Le match Real Madrid vs Rayo Vallecano est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Les options de live stream disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Aperçu du match

Du côté du Real Madrid, José Mourinho devrait aligner un onze incluant Thibaut Courtois dans les buts, une défense composée d'Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Dean Huijsen et Marc Cucurella, et un milieu articulé autour d'Arda Güler, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, avec Federico Valverde, Vinícius Júnior et Kylian Mbappé en soutien offensif. Les absences sont nombreuses : Eder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy et Raúl Asencio sont tous forfaits sur blessure. Des mises à jour seront apportées si nécessaire avant le coup d'envoi.

Benat San José devrait s'appuyer sur Dani Cárdenas dans les buts, avec une défense formée d'Adrià Pedrosa, Pathé Ciss, Florian Lejeune et Andrei Rațiu. Le milieu de terrain du Rayo sera composé de Pedro Díaz, Unai López et Óscar Valentín, tandis qu'Álvaro García, Sergio Camello et Giorgi Tsitaishvili animeront le secteur offensif. Du côté des absents, Augusto Batalla, Isi Palazón, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd et Marash Kumbulla sont blessés, tandis que Fran Pérez et Jorge de Frutos sont suspendus.

Le Real Madrid présente un bilan de trois victoires, une défaite et aucun match nul sur ses cinq dernières rencontres, pour 12 buts marqués et 3 encaissés. Le résultat le plus récent est la victoire 2-1 contre l'Inter en Ligue des champions, après des succès convaincants 4-0 face à Málaga et 4-1 contre la Real Sociedad en LaLiga. La seule défaite sur cette période est venue du Betis Séville (1-0), ce qui reste la seule fois où les Madrilènes n'ont pas trouvé le chemin des filets.

Le Rayo Vallecano compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches, avec 7 buts marqués et 11 encaissés. La victoire 3-2 contre le Racing Santander est la plus récente, mais les Franjirrojos restent marqués par la défaite 5-2 à Barcelone. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs quatre derniers matches de championnat.

Le dernier affrontement entre les deux équipes remonte au 1er février 2026 en LaLiga, avec une victoire 2-1 du Real Madrid à domicile. Sur les cinq dernières confrontations, le Real Madrid s'impose à trois reprises, tandis que les deux autres rencontres se sont soldées par des nuls (0-0 et 1-1, et un 3-3 mémorable à Vallecas en décembre 2024). Le Real Madrid n'a pas perdu face au Rayo Vallecano lors des cinq derniers duels recensés.

En LaLiga, le Real Madrid occupe la 3e place du classement, tandis que le Rayo Vallecano pointe à la 14e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.