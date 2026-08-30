A quelle heure commence le jeu ?

LaLiga - Journée 3 30 août 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

Ce match de LaLiga entre le Real Madrid et Malaga est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Les options de diffusion TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Real Madrid contre Malaga avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Real Madrid vs Malaga : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 3 30 août 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et Malaga débutera à 30 août 2026, 17:00.

Du côté du Real Madrid, José Mourinho doit faire face à un infirmerie bien garnie. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Endrick et Aurélien Tchouaméni sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Courtois dans les buts, avec une défense composée de Konaté, Dumfries, Huijsen et Carreras, et un milieu articulé autour de Bernardo Silva, Bellingham et Valverde, avec Guler, Mbappé et Vinícius en attaque.

Malaga se présente également avec des absences notables : Moussa Diarra, Fernando Calero, Diego Murillo et Aaron Ochoa sont forfaits. L'entraîneur Juan Funes devrait s'appuyer sur Alfonso Herrero dans les buts, avec un onze probable comprenant Galilea, Rafita, Puga, Recio, Cruz, Munoz, Lorenzo, Merino, Dotor et Chupe. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Le Real Madrid traverse une séquence parfaite avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les Merengues ont battu la Real Sociedad 4-1 lors de leur dernier match de LaLiga le 26 août, après un succès 1-2 à Barcelone contre l'Espanyol le 22 août. Avant le début de la saison, Madrid avait dominé Schalke 04 (3-0), Deportivo de A Coruna (1-0) et Ferencvaros (2-1) lors de matchs de préparation.

Malaga présente un bilan plus contrasté : un succès, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Le club a concédé 7 buts et n'en a inscrit que 5 sur cette période. Après une défaite 2-0 à l'Atlético Madrid et un nul 1-1 contre Deportivo de A Coruna en LaLiga, les Andalous cherchent à trouver de la constance.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 15 avril 2018, lorsque le Real Madrid s'était imposé 2-1 sur la pelouse de Malaga en LaLiga. Sur les cinq derniers affrontements répertoriés, tous disputés en LaLiga, Madrid comptabilise quatre victoires pour un seul match nul, avec un bilan de 8 buts marqués contre 5 encaissés. Le dernier match nul entre les deux équipes date du 21 février 2016 (1-1 à Malaga).

En LaLiga, le Real Madrid occupe la 3e place du classement, tandis que Malaga pointe à la 16e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.