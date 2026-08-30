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Real Madrid vs Malaga: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Real Madrid vs Malaga
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Comment regarder le match de LaLiga entre Real Madrid et Malaga, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ce match de LaLiga entre le Real Madrid et Malaga est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Les options de diffusion TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Real Madrid contre Malaga avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Real Madrid vs Malaga : heure du coup d'envoi

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LaLiga - Journée 3
Estadio Bernabeu

Le match d'aujourd'hui entre Real Madrid et Malaga débutera à 30 août 2026, 17:00.

Real Madrid vs Malaga Équipes probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formation
Malaga crest
Malaga
MAL
4-2-3-1
1T. Courtois16Ibrahima Konaté24D. Dumfries4D. Huijsen17M. Cucurella20B. Silva5J. Bellingham7Vinicius Junior8F. Valverde15A. Guler10Kylian Mbappé1A. Herrero4E. Galilea31Rafita3C. Puga15A. Recio10D. Larrubia11J. Munoz22D. Lorenzo23I. Merino8C. Dotor9Chupe
Malaga crest
Malaga
MAL
4-2-3-1
Real Madrid

Onze de départ

Malaga

Entraineur

  • J. Mourinho
  • J. Funes

Du côté du Real Madrid, José Mourinho doit faire face à un infirmerie bien garnie. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Endrick et Aurélien Tchouaméni sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Courtois dans les buts, avec une défense composée de Konaté, Dumfries, Huijsen et Carreras, et un milieu articulé autour de Bernardo Silva, Bellingham et Valverde, avec Guler, Mbappé et Vinícius en attaque.

Malaga se présente également avec des absences notables : Moussa Diarra, Fernando Calero, Diego Murillo et Aaron Ochoa sont forfaits. L'entraîneur Juan Funes devrait s'appuyer sur Alfonso Herrero dans les buts, avec un onze probable comprenant Galilea, Rafita, Puga, Recio, Cruz, Munoz, Lorenzo, Merino, Dotor et Chupe. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

RMA

RMA - Forme

FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
But marqué (encaissé)
12/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MAL

MAL - Forme

ALA
V4-2
CAC
D2-1
FUL
N2-2
ATM
D2-0
COR
N1-1
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Real Madrid traverse une séquence parfaite avec cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les Merengues ont battu la Real Sociedad 4-1 lors de leur dernier match de LaLiga le 26 août, après un succès 1-2 à Barcelone contre l'Espanyol le 22 août. Avant le début de la saison, Madrid avait dominé Schalke 04 (3-0), Deportivo de A Coruna (1-0) et Ferencvaros (2-1) lors de matchs de préparation.

Malaga présente un bilan plus contrasté : un succès, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Le club a concédé 7 buts et n'en a inscrit que 5 sur cette période. Après une défaite 2-0 à l'Atlético Madrid et un nul 1-1 contre Deportivo de A Coruna en LaLiga, les Andalous cherchent à trouver de la constance.

Face à face

Real MadridNulMalaga
4
1
0
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Malaga badge
Malaga
MAL
2
FDM
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
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Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FDM
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FDM
10Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 15 avril 2018, lorsque le Real Madrid s'était imposé 2-1 sur la pelouse de Malaga en LaLiga. Sur les cinq derniers affrontements répertoriés, tous disputés en LaLiga, Madrid comptabilise quatre victoires pour un seul match nul, avec un bilan de 8 buts marqués contre 5 encaissés. Le dernier match nul entre les deux équipes date du 21 février 2016 (1-1 à Malaga).

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
321073+47
V
N
V
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
V
N
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220070+76
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
320165+16
D
V
V
6
Bétis SévilleBétis SévilleBET
320145-16
D
V
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
N
8
LevanteLevanteLEV
31115504
V
N
D
9
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
V
D
N
10
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
310254+13
D
D
V
11
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
310236-33
V
D
D
13
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
N
N
14
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
D
N
N
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
N
D
16
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
D
N
17
FC ValenceFC ValenceVAL
201101-11
D
N
18
MalagaMalagaMAL
201113-21
N
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
D
D
N
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En LaLiga, le Real Madrid occupe la 3e place du classement, tandis que Malaga pointe à la 16e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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