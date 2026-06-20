A quelle heure commence le jeu ?

Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Pays-Bas vs Suède sont listées ci-dessous.

Comment regarder Pays-Bas contre Suède avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Pays-Bas vs Suède : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Pays-Bas et Suède débutera à 20 juin 2026, 19:00.

Du côté des Pays-Bas, Ronald Koeman devrait aligner un onze de départ composé de Bart Verbruggen dans les buts, d'une défense à quatre avec Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven et Jan Paul van Hecke, et d'un milieu articulé autour de Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders et Ryan Gravenberch. Crysencio Summerville, Cody Gakpo et Donyell Malen sont attendus en attaque. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe néerlandais pour ce match.

La Suède se présente avec un effectif au complet sous la direction de Graham Potter. Le onze probable voit Kristoffer Nordfeldt garder les buts, devant une défense composée de Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien et Gabriel Gudmundsson. Yasin Ayari, Jesper Karlström et Alexander Bernhardsson devraient animer le milieu de terrain, tandis que Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres et Anthony Elanga formeront le trio offensif. Aucune absence n'est à signaler du côté suédois.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 26 Q. Timber Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Les Pays-Bas affichent un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente est le match nul 2-2 contre le Japon en ouverture de la Coupe du monde le 14 juin, précédé d'un succès 2-1 en amical face à l'Ouzbékistan. Les Néerlandais ont aussi essuyé une défaite 0-1 contre l'Algérie en juin. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, Koeman's side a inscrit sept buts et en a encaissé six.

La Suède présente une forme nettement plus convaincante, avec trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. La démolition 5-1 de la Tunisie le 15 juin reste le résultat le plus marquant de cette série. Avant cela, les Suédois avaient partagé les points avec la Grèce (2-2) et perdu 3-1 contre la Norvège en amical, avant de remporter leurs deux matchs de qualification pour ce Mondial face à la Pologne (3-2) et à l'Ukraine (1-3 à l'extérieur). La Suède a marqué 14 buts et en a concédé neuf sur ces cinq rencontres.

La confrontation la plus récente entre ces deux sélections remonte à octobre 2017, lorsque les Pays-Bas s'étaient imposés 2-0 dans un match de qualification pour la Coupe du monde. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées, les Néerlandais dominent le bilan avec trois victoires contre une pour la Suède, et un match nul. La victoire 4-1 des Pays-Bas lors d'une qualification pour le Championnat d'Europe en octobre 2010 reste leur résultat le plus net dans cet historique.

Au classement du Groupe F, la Suède occupe la première place tandis que les Pays-Bas pointent à la troisième position avant cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.