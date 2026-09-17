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Pau vs Dunkerque : tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Pau vs Dunkerque
Pau
Dunkerque
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Pau et Dunkerque en direct? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Pau vs Dunkerque : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 7
Stade du Hameau

Le match d'aujourd'hui entre Pau et Dunkerque débutera à 18 sept. 2026, 20:00.

Où regarder le match ?

La rencontre entre Pau FC et Dunkerque est diffusée en direct à la télévision et en streaming.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.  Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

Pau vs Dunkerque Équipes probables

Entraineur

  • T. Debes

Du côté de Pau FC, l'entraîneur Thierry Debes n'a pas encore communiqué de composition probable pour cette rencontre. Aucune information sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Dunkerque, Albert Sanchez garde lui aussi ses choix pour le moment. Aucun forfait ni suspension n'a été signalé dans le groupe visiteur. La composition de l'équipe sera confirmée plus proche du match.

PAU

PAU - Forme

DIO
V0-1
NAN
D0-1
ROD
N2-2
SOC
N1-1
MPL
D1-0
But marqué (encaissé)
4/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
DUN

DUN - Forme

SDR
N3-3
MPL
D0-1
NAN
D2-0
CLE
N1-1
SEN
V2-1
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Pau FC présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Béarnais ont été battus 1-0 par Montpellier lors de leur dernier match, le 11 septembre. Leur seul succès sur cette période remonte à une victoire 1-0 à Dijon en août. L'équipe a inscrit 4 buts et en a concédé 5 sur ces cinq rencontres.

Dunkerque affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Les Maritimes ont battu Saint-Étienne 2-1 le 12 septembre, leur résultat le plus récent. Le match nul 3-3 face à Reims en ouverture de saison illustre le potentiel offensif du groupe. Dunkerque a marqué 7 buts et en a concédé 6 sur cette séquence.

Face à face

PauNulDunkerque
0
1
4
Ligue 2
Dunkerque badge
Dunkerque
DUN
3
Pau badge
Pau
PAU
1
FDM
Ligue 2
Pau badge
Pau
PAU
0
Dunkerque badge
Dunkerque
DUN
3
FDM
Ligue 2
Pau badge
Pau
PAU
1
Dunkerque badge
Dunkerque
DUN
1
FDM
Ligue 2
Dunkerque badge
Dunkerque
DUN
3
Pau badge
Pau
PAU
2
FDM
Ligue 2
Dunkerque badge
Dunkerque
DUN
1
Pau badge
Pau
PAU
0
FDM
4Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Lors de leur dernière confrontation, disputée en janvier 2026 en Ligue 2, Dunkerque s'était imposé 3-1 à domicile face à Pau. Sur les cinq derniers duels entre les deux équipes, Dunkerque compte trois victoires pour aucune de Pau, avec un match nul. Les Nordistes ont inscrit 10 buts contre 5 pour les Béarnais sur cet échantillon.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
6501176+1115
D
V
V
V
V
2
ReimsReimsSDR
6330148+612
V
N
V
V
N
3
MontpellierMontpellierMPL
632154+111
V
D
N
V
V
4
Red StarRed StarRED
632166011
V
V
D
N
N
5
Annecy FCAnnecy FCANN
631287+110
D
V
N
D
V
6
MetzMetzMET
623185+39
D
V
N
N
N
7
SochauxSochauxSOC
623134-19
V
N
N
V
N
8
DunkerqueDunkerqueDUN
6222101008
V
N
D
D
N
9
GuingampGuingampEAG
62229908
V
N
N
D
V
10
NancyNancyNAN
62134407
D
D
V
V
D
11
RodezRodezROD
62131112-17
D
D
N
V
D
12
GrenobleGrenobleGRE
6213710-37
V
D
V
D
N
13
DijonDijonDIO
613289-16
V
N
D
N
D
14
BoulogneBoulogneBOU
605123-15
N
N
N
N
D
15
PauPauPAU
612346-25
D
N
N
D
V
16
Clermont FootClermont FootCLE
605135-25
N
N
N
N
D
17
NantesNantesFCN
6114712-54
D
V
N
D
D
18
LavalLavalLAV
6114713-64
D
D
D
N
V
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Pau FC occupe la 15e place du classement, tandis que Dunkerque se trouve en 8e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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