Pau vs Dunkerque : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 7 18 sept. 2026 - 14:00 Stade du Hameau

Le match d'aujourd'hui entre Pau et Dunkerque débutera à 18 sept. 2026, 20:00.

Où regarder le match ?

La rencontre entre Pau FC et Dunkerque est diffusée en direct à la télévision et en streaming.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Pau FC, l'entraîneur Thierry Debes n'a pas encore communiqué de composition probable pour cette rencontre. Aucune information sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Dunkerque, Albert Sanchez garde lui aussi ses choix pour le moment. Aucun forfait ni suspension n'a été signalé dans le groupe visiteur. La composition de l'équipe sera confirmée plus proche du match.

Pau FC présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Béarnais ont été battus 1-0 par Montpellier lors de leur dernier match, le 11 septembre. Leur seul succès sur cette période remonte à une victoire 1-0 à Dijon en août. L'équipe a inscrit 4 buts et en a concédé 5 sur ces cinq rencontres.

Dunkerque affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Les Maritimes ont battu Saint-Étienne 2-1 le 12 septembre, leur résultat le plus récent. Le match nul 3-3 face à Reims en ouverture de saison illustre le potentiel offensif du groupe. Dunkerque a marqué 7 buts et en a concédé 6 sur cette séquence.

Lors de leur dernière confrontation, disputée en janvier 2026 en Ligue 2, Dunkerque s'était imposé 3-1 à domicile face à Pau. Sur les cinq derniers duels entre les deux équipes, Dunkerque compte trois victoires pour aucune de Pau, avec un match nul. Les Nordistes ont inscrit 10 buts contre 5 pour les Béarnais sur cet échantillon.

En Ligue 2, Pau FC occupe la 15e place du classement, tandis que Dunkerque se trouve en 8e position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.