A quelle heure commence le jeu ?

Super Coupe de l'UEFA - Finale 12 août 2026 - 15:00 Red Bull Arena

La rencontre PSG vs Aston Villa pour la Super Coupe de l'UEFA est diffusée en France sur Canal+. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Paris Saint-Germain contre Aston Villa avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Paris Saint-Germain vs Aston Villa : heure du coup d'envoi

Super Coupe de l'UEFA - Finale 12 août 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Le match d'aujourd'hui entre Paris Saint-Germain et Aston Villa débutera à 12 août 2026, 21:00.

Du côté du Paris Saint-Germain, Luis Enrique ne déplore aucune blessure ni suspension connue à ce stade. Le coach espagnol devrait s'appuyer sur un onze probable comprenant Matvey Safonov dans les buts, une défense articulée autour de Marquinhos, Willian Pacho et Achraf Hakimi, avec Nuno Mendes dans le couloir gauche. Vitinha, Dro Fernandez et Joao Neves forment le milieu, tandis que Khvicha Kvaratskhelia, Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu sont attendus en attaque.

Aston Villa doit en revanche gérer plusieurs absences. Leon Bailey, Johan Manzambi et Amadou Onana sont tous blessés et indisponibles pour ce match. Unai Emery devrait aligner Marco Bizot dans les cages, avec Pau Torres, Victor Nilsson Lindelöf, Matty Cash et Ian Maatsen en défense. Joao Gomes, Boubacar Kamara et John McGinn sont attendus au milieu, avec Alejandro Garnacho, Emiliano Buendia et Tammy Abraham en soutien offensif. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Le Paris Saint-Germain présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Parisiens ont terminé leur saison de Ligue 1 sur une victoire convaincante à Lens (2-0), avant de s'incliner face à Paris FC (1-2) puis de décrocher un succès important face à Arsenal en Ligue des Champions (1-1, qualification). En préparation estivale, le PSG a subi une lourde défaite face à Majorque (0-3) avant de partager les points avec Manchester United (1-1) le 8 août. Sur ces cinq matchs, les Parisiens ont inscrit cinq buts et en ont concédé sept.

Aston Villa affiche deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs. Les Villans ont écrasé Walsall (5-0) en début de préparation, puis battu BG Pathum United (3-1), avant de s'incliner successivement face à FC Porto (1-2), Real Sociedad (4-2) et Bayern Munich (2-1) lors de leur tournée estivale. Villa a marqué dix buts en cinq rencontres mais en a concédé neuf, avec des résultats en dents de scie qui reflètent une préparation encore en cours.

Les deux clubs se sont affrontés à deux reprises en Ligue des Champions la saison dernière, lors des quarts de finale. Le match le plus récent, disputé le 15 avril 2025 à Birmingham, s'est soldé par une victoire d'Aston Villa 3-2. Auparavant, le PSG avait pris l'avantage à Paris avec un succès 3-1 le 9 avril 2025. Sur ces deux confrontations, le PSG et Aston Villa ont chacun remporté un match, avec sept buts marqués au total.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.