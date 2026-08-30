A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 2 30 août 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

Paris FC - Nice est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options pour regarder le match en live sont disponibles ci-dessous.

Comment regarder Paris FC contre Nice avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Paris FC vs Nice : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 2 30 août 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

Le match d'aujourd'hui entre Paris FC et Nice débutera à 30 août 2026, 15:00.

Du côté de Paris FC, Liam Rosenior doit se passer de Jonathan Ikoné, Luca Koleosho, Nhoa Sangui et Emmanuel Mbemba, tous blessés. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable alignerait Kevin Trapp dans les buts, avec une défense composée d'Adama Camara, Mamadou Mbow, Otavio et Diego Coppola. Pierre Lees-Melou et Pablo Pagis occuperaient le milieu, tandis qu'Ilan Kebbal, Rudy Matondo et Moses Simon évolueraient derrière Lassine Sinayoko.

Nice doit faire sans Laurent Abergel, Moïse Bombito, Axel Witsel, Morgan Sanson et Ali Abdi, tous indisponibles sur blessure. Olivier Pantaloni devrait aligner Yehvann Diouf dans les buts, avec Antoine Mendy, Xavier Mandza, Youssouf Ndayishimiye et Everton en défense. Djibril Coulibaly et Gauthier Hein formeraient le double pivot, avec Sofiane Diop en soutien. Jonathan Clauss, Melvin Bard et Elye Wahi complèteraient le dispositif offensif. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Paris FC n'a pas gagné lors de ses cinq derniers matchs, avec un bilan d'un nul et quatre défaites. Leur seul match de Ligue 1 dans cette période s'est terminé 0-0 contre Troyes le 22 août. En préparation, les Parisiens ont perdu 3-2 contre Angers et encaissé une lourde défaite 4-0 face à Mayence. Deux nuls 2-2 contre Stuttgart et Côme complètent ce bilan. Paris FC a inscrit quatre buts et en a concédé neuf sur l'ensemble de ces rencontres.

Nice affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties. Le dernier résultat en date est un 0-0 contre Lorient en Ligue 1 le 22 août. Les Aiglons ont également tenu le 0-0 contre Hull City et Cagliari en amical, avant de s'incliner 2-0 contre la Juventus. Leur seule victoire sur cette période reste le 3-0 contre Marseille en préparation. Nice a marqué trois buts et n'en a concédé que deux, ce qui témoigne d'une solidité défensive réelle.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs a eu lieu le 1er mars 2026 en Ligue 1, au Stade Jean Bouin : Paris FC s'était imposé 1-0 face à Nice. Avant cela, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul 1-1 lors de la réception de Paris FC à Nice en septembre 2025. Sur les deux confrontations disponibles dans les données, Paris FC mène avec une victoire contre aucune pour Nice, et un match nul.

En Ligue 1, Nice occupe la 11e place tandis que Paris FC est 12e au classement général.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.