Nice vs Lille : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 5 20 sept. 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Le match d'aujourd'hui entre Nice et Lille débutera à 20 sept. 2026, 17:15.

Où regarder le match ?

Le match Nice - Lille sera diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

Aperçu du match

Du côté de Nice, Olivier Pantaloni devra composer sans plusieurs joueurs. Laurent Abergel, Moïse Bombito, Antoine Mendy, Salis Abdul Samed et Morgan Sanson sont tous indisponibles pour blessure. Le onze probable alignerait Yehvann Diouf dans les buts, avec Mohamed Abdelmonem, Youssouf Ndayishimiye, Xavier Mandza et Niels Nkounkou en défense, Axel Witsel, Djibril Coulibaly et Jonathan Clauss au milieu, et Gauthier Hein, Elye Wahi et Mohamed Amoura en attaque.

Lille sera privé de Hamza Igamane, blessé et absent pour cette rencontre. Davide Ancelotti devrait s'appuyer sur Berke Ozer dans les cages, une défense composée de Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud et Tiago Santos, et un milieu articulé autour de Basar Onal, Nabil Bentaleb et Hakon Arnar Haraldsson, avec Dilane Bakwa, Ngal Ayel Mukau et Ayase Ueda en attaque.

Nice traverse une période difficile, avec un bilan de zéro victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Aiglons n'ont pas réussi à s'imposer lors de leur dernier match de Ligue 1, une défaite 1-0 face à Auxerre. Sur les cinq rencontres, Nice a marqué deux buts et en a concédé quatre, dont une lourde défaite 3-0 contre Paris FC.

Lille présente un visage bien plus rassurant, avec trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Les Dogues ont battu Troyes 2-0 lors de leur dernier match de championnat et ont tenu en échec le Paris Saint-Germain sur le score de 2-2. Ils ont inscrit sept buts en cinq matchs, même si la défaite 3-2 en Ligue des Champions face au Bétis Séville rappelle que rien n'est acquis.

La confrontation la plus récente entre les deux équipes s'est soldée par un match nul 0-0 à Lille en Ligue 1, en avril 2026. Sur les cinq dernières rencontres entre Nice et Lille, le bilan est équilibré : Nice s'est imposé une fois, Lille a gagné une fois, et les trois autres matchs se sont terminés sur des scores de parité. Les deux équipes ont chacune montré leur capacité à marquer dans ces duels, avec un total de neuf buts inscrits sur l'ensemble de ces cinq matchs.

En Ligue 1, Nice occupe la 18e place du classement, tandis que Lille est deuxième. L'écart de position illustre les trajectoires opposées des deux clubs en ce début de saison.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.