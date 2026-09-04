Nice vs Le Mans: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Nice vs Le Mans : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 3 5 sept. 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Le match d'aujourd'hui entre Nice et Le Mans débutera à 5 sept. 2026, 20:45.

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Les équipes

Du côté de Nice, Olivier Pantaloni devra se passer de plusieurs joueurs. Morgan Sanson, Ali Abdi, Moïse Bombito, Laurent Abergel, Salis Abdul Samed et Hicham Boudaoui sont tous à l'infirmerie. Le onze probable alignerait Yehvann Diouf dans les buts, avec notamment Axel Witsel, Sofiane Diop et Nathan N'Goumou.

Le Mans sera également privé de joueurs importants. Rayan Bamba, Nicolas Kocik, Samuel Yohou, Erwan Colas et Yasser Larouci sont blessés, tandis que Djibril Sidibé est suspendu. Patrick Videira devrait s'appuyer sur un onze incluant Ewan Hatfout dans les buts, avec Louis Mafouta et Dame Gueye en attaque. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Nice affiche un bilan de zéro victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La dernière sortie des Aiglons s'est soldée par une défaite 3-0 face au Paris FC en Ligue 1 le 30 août. Avant cela, Nice avait concédé un match nul 0-0 contre Lorient lors du premier match de championnat. Les deux autres nuls sont survenus en préparation estivale, contre Hull et Cagliari, et la seule autre défaite est venue d'une confrontation 2-0 contre la Juventus. Nice n'a marqué aucun but et en a encaissé cinq sur ses deux matchs officiels de la saison.

Le Mans présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. La défaite 3-2 à Rennes le 30 août est leur résultat le plus récent en Ligue 1. Lors de la journée précédente, les Manceaux avaient partagé les points 2-2 avec Brest. En préparation, ils avaient battu Angers 2-3 et Nantes 1-0, avant de s'incliner 0-1 face au Havre. Le Mans a inscrit huit buts et en a concédé huit sur l'ensemble de ces cinq rencontres.

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs en Ligue 1 remonte au 13 mars 2010, lorsque Nice s'était imposé 1-0 au Mans. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Nice comptabilise trois victoires contre une seule pour Le Mans, avec un match nul 2-2 à l'Allianz Riviera en septembre 2008. Ces équipes ne se sont pas affrontées en compétition officielle depuis plus de quinze ans.

Au classement de la Ligue 1, Nice occupe la 17e place, tandis que Le Mans pointe à la 13e position.

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