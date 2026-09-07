A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 5 7 sept. 2026 - 14:45 Stade de la Beaujoire

Ce match de Ligue 2 entre Nantes et Nancy est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Nantes contre Nancy avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nantes vs Nancy : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 5 7 sept. 2026 - 14:45 Stade de la Beaujoire

Le match d'aujourd'hui entre Nantes et Nancy débutera à 7 sept. 2026, 20:45.

Du côté de Nantes, Michel Der Zakarian prépare cette rencontre sans disposer d'informations complètes sur son groupe. Aucune blessure ni suspension n'est officiellement confirmée à ce stade, et la composition probable sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Pour Nancy, Oswald Tanchot se trouve dans la même situation : aucun forfait ni suspension n'est recensé dans les données disponibles. Des mises à jour seront apportées dès que les informations officielles seront communiquées par les deux clubs.

Nantes présente un bilan préoccupant sur ses cinq dernières sorties, avec un nul et trois défaites en Ligue 2, auxquels s'ajoute une défaite en match amical. Lors de leur dernière journée, les Canaris ont concédé un 3-3 face à Guingamp, après avoir subi une lourde défaite 5-2 à Rodez. Sur les quatre matchs de championnat disputés, Nantes a inscrit huit buts mais en a encaissé dix.

Nancy affiche un bilan plus solide avec deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Les Lorrains restent sur deux succès consécutifs en Ligue 2, dont un 2-0 contre Dunkerque et un 1-0 à Pau. L'équipe de Tanchot a gardé sa cage inviolée lors de ces deux dernières sorties en championnat.

La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte au 5 février 2017, en Ligue 1 : Nancy s'était imposé 2-0 à la Beaujoire. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées entre les deux équipes, Nancy compte deux victoires, Nantes deux victoires également, et un match s'est soldé par un nul 1-1. L'ensemble de ces duels s'est déroulé en Ligue 1.

Au classement de Ligue 2, Nantes occupe la dix-huitième place tandis que Nancy est septième.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.