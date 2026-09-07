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Nantes vs Nancy: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Nantes vs Nancy
Nantes
Nancy
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Comment regarder le match de Ligue 2 entre Nantes et Nancy, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 5
Stade de la Beaujoire
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Ce match de Ligue 2 entre Nantes et Nancy est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Nantes contre Nancy avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Nantes vs Nancy : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 5
Stade de la Beaujoire

Le match d'aujourd'hui entre Nantes et Nancy débutera à 7 sept. 2026, 20:45.

Nantes vs Nancy Équipes probables

Nantes crest
Nantes
FCN
Formation
Nancy crest
Nancy
NAN
Nancy crest
Nancy
NAN

Entraineur

  • M. Der Zakarian

Du côté de Nantes, Michel Der Zakarian prépare cette rencontre sans disposer d'informations complètes sur son groupe. Aucune blessure ni suspension n'est officiellement confirmée à ce stade, et la composition probable sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Pour Nancy, Oswald Tanchot se trouve dans la même situation : aucun forfait ni suspension n'est recensé dans les données disponibles. Des mises à jour seront apportées dès que les informations officielles seront communiquées par les deux clubs.

FCN

FCN - Forme

LEM
D1-0
RED
D0-1
LAV
D2-1
ROD
D2-5
EAG
N3-3
But marqué (encaissé)
6/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
NAN

NAN - Forme

TRO
D1-3
BOU
N0-0
MPL
D0-1
PAU
V0-1
DUN
V2-0
But marqué (encaissé)
4/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Nantes présente un bilan préoccupant sur ses cinq dernières sorties, avec un nul et trois défaites en Ligue 2, auxquels s'ajoute une défaite en match amical. Lors de leur dernière journée, les Canaris ont concédé un 3-3 face à Guingamp, après avoir subi une lourde défaite 5-2 à Rodez. Sur les quatre matchs de championnat disputés, Nantes a inscrit huit buts mais en a encaissé dix.

Nancy affiche un bilan plus solide avec deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Les Lorrains restent sur deux succès consécutifs en Ligue 2, dont un 2-0 contre Dunkerque et un 1-0 à Pau. L'équipe de Tanchot a gardé sa cage inviolée lors de ces deux dernières sorties en championnat.

Face à face

NantesNulNancy
1
1
3
Ligue 1
Nantes badge
Nantes
FCN
0
Nancy badge
Nancy
NAN
2
FDM
Ligue 1
Nancy badge
Nancy
NAN
1
Nantes badge
Nantes
FCN
1
FDM
Ligue 1
Nancy badge
Nancy
NAN
2
Nantes badge
Nantes
FCN
0
FDM
Ligue 1
Nantes badge
Nantes
FCN
0
Nancy badge
Nancy
NAN
1
FDM
Ligue 1
Nantes badge
Nantes
FCN
2
Nancy badge
Nancy
NAN
1
FDM
3Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte au 5 février 2017, en Ligue 1 : Nancy s'était imposé 2-0 à la Beaujoire. Sur les cinq dernières rencontres répertoriées entre les deux équipes, Nancy compte deux victoires, Nantes deux victoires également, et un match s'est soldé par un nul 1-1. L'ensemble de ces duels s'est déroulé en Ligue 1.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
5500164+1215
V
V
V
V
V
2
Annecy FCAnnecy FCANN
531175+210
V
N
D
V
V
3
ReimsReimsSDR
5230127+59
N
V
V
N
N
4
MetzMetzMET
523084+49
V
N
N
N
V
5
MontpellierMontpellierMPL
52214408
D
N
V
V
N
6
Red StarRed StarRED
522156-18
V
D
N
N
V
7
NancyNancyNAN
421131+27
V
V
D
N
8
RodezRodezROD
5212111107
D
N
V
D
V
9
SochauxSochauxSOC
513124-26
N
N
V
N
D
10
DunkerqueDunkerqueDUN
512289-15
N
D
D
N
V
11
GuingampGuingampEAG
512278-15
N
N
D
V
D
12
PauPauPAU
512245-15
N
N
D
V
D
13
BoulogneBoulogneBOU
504123-14
N
N
N
D
N
14
Clermont FootClermont FootCLE
504135-24
N
N
N
D
N
15
GrenobleGrenobleGRE
5113610-44
D
V
D
N
D
16
LavalLavalLAV
5113510-54
D
D
N
V
D
17
DijonDijonDIO
503257-23
N
D
N
D
N
18
NantesNantesFCN
4013611-51
N
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de Ligue 2, Nantes occupe la dix-huitième place tandis que Nancy est septième.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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