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Nancy vs Reims: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Nancy vs Reims
Nancy
Reims
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Nancy et Reims, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 6
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Nancy - Reims est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour regarder le match en live sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Nancy contre Reims avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Nancy vs Reims : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 6
Stade Marcel Picot

Le match d'aujourd'hui entre Nancy et Reims débutera à 11 sept. 2026, 20:00.

Nancy vs Reims Équipes probables

Entraineur

  • O. Tanchot

Du côté de Nancy, Oswald Tanchot prépare son équipe sans que des absences officielles n'aient été communiquées à ce stade. La composition probable n'a pas encore été dévoilée et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Reims, Nicolas Usai se retrouve dans la même situation : aucun blessé ni suspendu n'est répertorié dans les données disponibles, et le onze de départ n'a pas été annoncé. Les informations seront mises à jour dès que le club les publiera.

NAN

NAN - Forme

BOU
N0-0
MPL
D0-1
PAU
V0-1
DUN
V2-0
FCN
D1-0
But marqué (encaissé)
3/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
0/5
SDR

SDR - Forme

CLE
N0-0
DUN
N3-3
ANN
V3-1
RED
V1-4
EAG
N2-2
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Nancy présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs en Ligue 2. Les Nancéiens ont concédé une défaite 1-0 face à Nantes lors de leur dernier match, après deux succès consécutifs contre Dunkerque (2-0) et à Pau (0-1). Sur cette séquence, l'équipe a inscrit quatre buts et en a encaissé trois.

Reims affiche pour sa part deux victoires, trois nuls et aucune défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Rémois ont partagé les points avec Guingamp (2-2) lors de leur dernier déplacement, après un large succès 4-1 à Red Star. Avec treize buts marqués et dix encaissés sur la période, l'équipe de Nicolas Usai produit un jeu offensif mais reste perfectible défensivement.

Face à face

NancyNulReims
1
1
3
Ligue 2
Reims badge
Reims
SDR
1
Nancy badge
Nancy
NAN
1
FDM
Ligue 2
Nancy badge
Nancy
NAN
0
Reims badge
Reims
SDR
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Reims badge
Reims
SDR
1
Nancy badge
Nancy
NAN
2
FDM
Ligue 2
Nancy badge
Nancy
NAN
0
Reims badge
Reims
SDR
2
FDM
Ligue 2
Reims badge
Reims
SDR
3
Nancy badge
Nancy
NAN
0
FDM
3Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre les deux équipes s'est soldée par un match nul 1-1, disputé à Reims en avril 2026 en Ligue 2. Lors de la saison précédente, Nancy avait été battu 0-1 à domicile face aux Rémois. Sur les cinq derniers affrontements recensés, Reims compte deux victoires, deux nuls et une défaite contre Nancy.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
5500164+1215
V
V
V
V
V
2
Annecy FCAnnecy FCANN
531175+210
V
N
D
V
V
3
ReimsReimsSDR
5230127+59
N
V
V
N
N
4
MetzMetzMET
523084+49
V
N
N
N
V
5
MontpellierMontpellierMPL
52214408
D
N
V
V
N
6
Red StarRed StarRED
522156-18
V
D
N
N
V
7
NancyNancyNAN
521232+17
D
V
V
D
N
8
RodezRodezROD
5212111107
D
N
V
D
V
9
SochauxSochauxSOC
513124-26
N
N
V
N
D
10
DunkerqueDunkerqueDUN
512289-15
N
D
D
N
V
11
GuingampGuingampEAG
512278-15
N
N
D
V
D
12
PauPauPAU
512245-15
N
N
D
V
D
13
BoulogneBoulogneBOU
504123-14
N
N
N
D
N
14
Clermont FootClermont FootCLE
504135-24
N
N
N
D
N
15
NantesNantesFCN
5113711-44
V
N
D
D
D
16
GrenobleGrenobleGRE
5113610-44
D
V
D
N
D
17
LavalLavalLAV
5113510-54
D
D
N
V
D
18
DijonDijonDIO
503257-23
N
D
N
D
N
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

Au classement de Ligue 2, Nancy occupe la septième place tandis que Reims est troisième avant cette journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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