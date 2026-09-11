A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 6 11 sept. 2026 - 14:00 Stade Marcel Picot

Nancy - Reims est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour regarder le match en live sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Nancy contre Reims avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Nancy vs Reims : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 6 11 sept. 2026 - 14:00 Stade Marcel Picot

Le match d'aujourd'hui entre Nancy et Reims débutera à 11 sept. 2026, 20:00.

Du côté de Nancy, Oswald Tanchot prépare son équipe sans que des absences officielles n'aient été communiquées à ce stade. La composition probable n'a pas encore été dévoilée et des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Reims, Nicolas Usai se retrouve dans la même situation : aucun blessé ni suspendu n'est répertorié dans les données disponibles, et le onze de départ n'a pas été annoncé. Les informations seront mises à jour dès que le club les publiera.

Nancy présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs en Ligue 2. Les Nancéiens ont concédé une défaite 1-0 face à Nantes lors de leur dernier match, après deux succès consécutifs contre Dunkerque (2-0) et à Pau (0-1). Sur cette séquence, l'équipe a inscrit quatre buts et en a encaissé trois.

Reims affiche pour sa part deux victoires, trois nuls et aucune défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Rémois ont partagé les points avec Guingamp (2-2) lors de leur dernier déplacement, après un large succès 4-1 à Red Star. Avec treize buts marqués et dix encaissés sur la période, l'équipe de Nicolas Usai produit un jeu offensif mais reste perfectible défensivement.

La rencontre la plus récente entre les deux équipes s'est soldée par un match nul 1-1, disputé à Reims en avril 2026 en Ligue 2. Lors de la saison précédente, Nancy avait été battu 0-1 à domicile face aux Rémois. Sur les cinq derniers affrontements recensés, Reims compte deux victoires, deux nuls et une défaite contre Nancy.

Au classement de Ligue 2, Nancy occupe la septième place tandis que Reims est troisième avant cette journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.