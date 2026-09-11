A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 6 11 sept. 2026 - 14:00 Stade de la Mosson

Ce match de Ligue 2 entre Montpellier et Pau est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Montpellier contre Pau avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Montpellier vs Pau : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 6 11 sept. 2026 - 14:00 Stade de la Mosson

Le match d'aujourd'hui entre Montpellier et Pau débutera à 11 sept. 2026, 20:00.

Du côté de Montpellier, Zoumana Camara prépare son groupe pour cette rencontre à domicile. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Pau, Thierry Debes compose avec les moyens à sa disposition. Comme pour l'équipe adverse, les données concernant les absences et les compositions probables ne sont pas encore confirmées et seront mises à jour dès que possible.

Montpellier affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches de Ligue 2. L'équipe a concédé une défaite lors de sa sortie la plus récente, en s'inclinant 3-1 face à Saint-Étienne le 5 septembre. Avant cela, les Héraultais avaient tenu en échec Boulogne sur un score nul et vierge, et enchaîné deux succès consécutifs contre Dunkerque et Nancy, les deux fois sur le score de 0-1. Montpellier a inscrit quatre buts et en a concédé cinq sur cette période.

Pau, de son côté, compte une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Les Béarnais n'ont pas perdu lors de leur dernier déplacement, arrachant un match nul 1-1 face à Sochaux le 4 septembre. Leur seule victoire sur cette séquence remonte au 14 août, un succès 0-1 à Dijon. Pau a marqué cinq buts et en a encaissé cinq au total sur ces cinq rencontres.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 20 mars 2026, lorsque Pau recevait Montpellier en Ligue 2 : le match s'était terminé sur un score nul et vierge (0-0). Avant cela, Montpellier avait perdu à domicile face à Pau le 6 décembre 2025, sur le score de 0-1. En comptant également le match de Coupe de France de janvier 2023, remporté par Pau 2-1, les Béarnais n'ont pas perdu lors des trois dernières confrontations directes entre les deux équipes.

En Ligue 2, Montpellier occupe actuellement la cinquième place, tandis que Pau est douzième au classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.