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Montpellier vs Pau: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Montpellier vs Pau
Montpellier
Pau
Ligue 2

Comment regarder le match de Ligue 2 entre Montpellier et Pau, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 2 - Journée 6
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Ce match de Ligue 2 entre Montpellier et Pau est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Montpellier contre Pau avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Montpellier vs Pau : heure du coup d'envoi

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Ligue 2 - Journée 6
Stade de la Mosson

Le match d'aujourd'hui entre Montpellier et Pau débutera à 11 sept. 2026, 20:00.

Montpellier vs Pau Équipes probables

Entraineur

  • Z. Camara

Du côté de Montpellier, Zoumana Camara prépare son groupe pour cette rencontre à domicile. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment ; des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Pau, Thierry Debes compose avec les moyens à sa disposition. Comme pour l'équipe adverse, les données concernant les absences et les compositions probables ne sont pas encore confirmées et seront mises à jour dès que possible.

MPL

MPL - Forme

DIO
N1-1
NAN
V0-1
DUN
V0-1
BOU
N0-0
SEN
D3-1
But marqué (encaissé)
4/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PAU

PAU - Forme

ANN
D0-1
DIO
V0-1
NAN
D0-1
ROD
N2-2
SOC
N1-1
But marqué (encaissé)
4/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Montpellier affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches de Ligue 2. L'équipe a concédé une défaite lors de sa sortie la plus récente, en s'inclinant 3-1 face à Saint-Étienne le 5 septembre. Avant cela, les Héraultais avaient tenu en échec Boulogne sur un score nul et vierge, et enchaîné deux succès consécutifs contre Dunkerque et Nancy, les deux fois sur le score de 0-1. Montpellier a inscrit quatre buts et en a concédé cinq sur cette période.

Pau, de son côté, compte une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Les Béarnais n'ont pas perdu lors de leur dernier déplacement, arrachant un match nul 1-1 face à Sochaux le 4 septembre. Leur seule victoire sur cette séquence remonte au 14 août, un succès 0-1 à Dijon. Pau a marqué cinq buts et en a encaissé cinq au total sur ces cinq rencontres.

Face à face

MontpellierNulPau
0
1
2
Ligue 2
Pau badge
Pau
PAU
0
Montpellier badge
Montpellier
MPL
0
FDM
Ligue 2
Montpellier badge
Montpellier
MPL
0
Pau badge
Pau
PAU
1
FDM
Coupe de France
Pau badge
Pau
PAU
2
Montpellier badge
Montpellier
MPL
1
FDM
1Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/3
Les deux équipes ont marqué1/3

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 20 mars 2026, lorsque Pau recevait Montpellier en Ligue 2 : le match s'était terminé sur un score nul et vierge (0-0). Avant cela, Montpellier avait perdu à domicile face à Pau le 6 décembre 2025, sur le score de 0-1. En comptant également le match de Coupe de France de janvier 2023, remporté par Pau 2-1, les Béarnais n'ont pas perdu lors des trois dernières confrontations directes entre les deux équipes.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneSEN
5500164+1215
V
V
V
V
V
2
Annecy FCAnnecy FCANN
531175+210
V
N
D
V
V
3
ReimsReimsSDR
5230127+59
N
V
V
N
N
4
MetzMetzMET
523084+49
V
N
N
N
V
5
MontpellierMontpellierMPL
52214408
D
N
V
V
N
6
Red StarRed StarRED
522156-18
V
D
N
N
V
7
NancyNancyNAN
521232+17
D
V
V
D
N
8
RodezRodezROD
5212111107
D
N
V
D
V
9
SochauxSochauxSOC
513124-26
N
N
V
N
D
10
DunkerqueDunkerqueDUN
512289-15
N
D
D
N
V
11
GuingampGuingampEAG
512278-15
N
N
D
V
D
12
PauPauPAU
512245-15
N
N
D
V
D
13
BoulogneBoulogneBOU
504123-14
N
N
N
D
N
14
Clermont FootClermont FootCLE
504135-24
N
N
N
D
N
15
NantesNantesFCN
5113711-44
V
N
D
D
D
16
GrenobleGrenobleGRE
5113610-44
D
V
D
N
D
17
LavalLavalLAV
5113510-54
D
D
N
V
D
18
DijonDijonDIO
503257-23
N
D
N
D
N
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 2, Montpellier occupe actuellement la cinquième place, tandis que Pau est douzième au classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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