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Monaco vs Getafe: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Monaco vs Getafe
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Comment regarder le match de Jeux d'amitié des clubs entre Monaco et Getafe, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Monaco - Getafe est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options pour regarder le match en live sont détaillées ci-dessous.

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Comment regarder Monaco contre Getafe avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Monaco vs Getafe : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Monaco et Getafe débutera à 6 août 2026, 20:00.

Aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant les blessés, les suspendus ou la composition probable des deux équipes. Ces données seront mises à jour dès que possible avant le coup d'envoi.

ASM

ASM - Forme

LIL
D0-1
STR
D5-4
STP
V5-2
SCP
D2-0
CER
N2-2
But marqué (encaissé)
11/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
GET

GET - Forme

OSA
V1-0
REA
V1-0
TEN
V1-2
VLL
N0-0
ATM
D4-1
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Monaco présente un bilan de une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Monégasques ont inscrit 9 buts tout en en concédant 10 sur cette période, ce qui témoigne d'une certaine fragilité défensive. Leur seule victoire est une large succès 5-2 contre Saint-Priest, tandis que leur dernier match s'est soldé par un nul 2-2 face à Cercle Bruges.

Getafe affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les Madrilènes ont terminé leur saison de LaLiga par une victoire 1-0 contre Osasuna, puis ont enchaîné en préparation avec des succès face à Reading (1-0) et Tenerife (2-1). Leur dernier match a cependant tourné court avec une lourde défaite 4-1 contre l'Atlético Madrid.

Les données d'historique entre Monaco et Getafe ne sont pas disponibles pour ce match. Il s'agit d'une rencontre amicale de préparation estivale entre les deux clubs.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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