A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 2 - Journée 7 19 sept. 2026 - 14:00 Stade Saint Symphorien

Le match entre Metz et Saint-Étienne est diffusé à la télévision et en streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour regarder la rencontre en direct.

Comment regarder Metz contre Saint-Étienne avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Metz vs Saint-Étienne : heure du coup d'envoi

Ligue 2 - Journée 7 19 sept. 2026 - 14:00 Stade Saint Symphorien

Le match d'aujourd'hui entre Metz et Saint-Étienne débutera à 19 sept. 2026, 20:00.

Du côté de Metz, le staff de Luc Holtz n'a communiqué aucune information sur les blessés ou les suspendus pour cette rencontre. La composition probable n'a pas été dévoilée et sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Pour Saint-Étienne, Ian Cathro est également dans l'attente : aucun joueur n'est signalé forfait ou suspendu pour le moment, et le onze de départ pressenti sera confirmé dans les heures précédant le match.

Metz affiche un bilan de une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2. Les Grenats ont subi leur défaite la plus récente face à Red Star sur le score de 1-0, le 14 septembre. Leur meilleur résultat de la période reste la large victoire 4-1 contre Rodez début septembre. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Metz a marqué sept buts et en a concédé trois.

Saint-Étienne présente un bilan nettement plus convaincant avec quatre victoires pour une seule défaite. Les Verts ont perdu leur dernier match à Dunkerque (2-1) le 12 septembre, mais avaient auparavant enchaîné quatre succès consécutifs, dont un net 4-0 contre Grenoble et un 3-1 face à Montpellier. Saint-Étienne a inscrit onze buts en cinq rencontres, concédant seulement cinq fois.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 2 juin 2024, lors des matchs de qualification pour le maintien en Ligue 1, avec un match nul 2-2 à Saint-Symphorien. Quelques jours plus tôt, le 30 mai 2024, Saint-Étienne l'avait emporté 2-1 à domicile dans la même double confrontation. Sur les cinq dernières rencontres recensées, Saint-Étienne compte deux victoires contre une pour Metz, avec deux matchs nuls.

Au classement de Ligue 2, Saint-Étienne occupe la première place, ce qui en fait le club à battre pour toutes les équipes du championnat. Metz est huitième, une position qui illustre la nécessité de renouer avec la victoire pour rester dans le groupe de tête.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.