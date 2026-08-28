Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 07:30 Anfield

Comment regarder le match?

En France, Liverpool - Nottingham Forest est diffusé en direct sur Canal+, myCANAL et Canal+ Foot. Vous pouvez regarder le match en live stream ou sur votre téléviseur via l'offre Canal+.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Liverpool vs Nottingham Forest : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Liverpool et Nottingham Forest débutera à 29 août 2026, 13:30.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 07:30 Anfield

Les équipes

Du côté de Liverpool, Andoni Iraola doit faire sans plusieurs joueurs : Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic, Giovanni Leoni et Federico Chiesa sont tous indisponibles. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable alignerait Alisson Becker dans les buts, une défense composée de Frimpong, van Dijk, Kerkez et Jacquet, avec Gravenberch, Munoz, Szoboszlai et Wirtz au milieu, et Gakpo et Isak en attaque.

Nottingham Forest sera privé de Ryan Yates et Nicolo Savona pour le déplacement à Anfield, sans aucun joueur suspendu. Oliver Glasner devrait s'appuyer sur le onze suivant : Sels ; Murillo, Milenkovic, Ciss ; Ndoye, Williams, Sangaré, McAtee, Gibbs-White, Aina ; Igor Jesus. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Liverpool présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Le match le plus récent en Premier League s'est soldé par un match nul 2-2 contre Newcastle le 23 août. Avant cela, les Reds avaient subi deux revers en matchs de préparation, notamment une défaite 2-3 contre Monaco et une lourde défaite 2-4 face à Leeds. Liverpool a inscrit 8 buts et en a concédé 9 sur cette période.

Nottingham Forest, de son côté, affiche deux victoires et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres. La dernière sortie des Forestiers, le 25 août en Carabao Cup, s'est soldée par une défaite 0-2 contre Leeds, après un revers 0-1 en Premier League face à la même équipe trois jours plus tôt. Forest n'a pas marqué lors de ces deux derniers matchs officiels, même si l'équipe avait bien réagi lors de sa préparation avec des victoires contre Brest (2-0) et Bayer Leverkusen (2-1).

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 22 février 2026 : Nottingham Forest avait alors été battu 0-1 à domicile par Liverpool en Premier League. Le bilan des cinq dernières confrontations penche nettement en faveur des Reds, qui comptent trois victoires contre une pour Forest, avec un match nul. Liverpool a notamment écrasé Forest 3-0 à Anfield en novembre 2025, tandis que Forest avait créé la surprise au même endroit en septembre 2024 (0-1).

Au classement de Premier League, Liverpool occupe la 10e place, tandis que Nottingham Forest pointe à la 15e position.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.