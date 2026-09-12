Levante vs FC Barcelone: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Levante vs FC Barcelone : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Le match d'aujourd'hui entre Levante et FC Barcelone débutera à 13 sept. 2026, 16:15.

Où regarder le match ?

Ce match de LaLiga entre Levante et le FC Barcelone est diffusé en direct sur les chaînes et plateformes listées ci-dessous. Retrouvez les options disponibles pour regarder la rencontre en live stream.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Aperçu du match

Du côté de Levante, Luis Castro devra se passer d'Alejandro Primo et d'Etta Eyong, tous deux blessés. Le coach espagnol devrait aligner un onze composé de Mathew Ryan dans les buts, une défense à quatre avec Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Nacho Perez et Aïssa Mandi, et un milieu articulé autour de Jon Olasagasti, Enzo Bardeli et Oriol Rey. Thiago Fernandez, Ivan Romero et Roger Brugue devraient former le secteur offensif.

Hansi Flick sera privé de Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu et Eric Garcia pour ce déplacement. Le technicien allemand devrait s'appuyer sur Joan Garcia dans les buts, une charnière Christensen-Cubarsi et un couloir gauche tenu par Gerard Martin. Pedri et Rodri devraient se partager l'entrejeu aux côtés de Fermin Lopez, tandis que Lamine Yamal, Anthony Gordon et Raphinha animent l'attaque.

Levante présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. La formation valencienne a inscrit six buts et en a concédé cinq sur cette période. Le résultat le plus récent est un nul 0-0 face à Malaga en LaLiga, et la victoire la plus marquante reste le 5-2 contre le Betis Séville fin août.

Le FC Barcelone affiche un bilan parfait sur ses cinq dernières sorties : cinq victoires, dix-sept buts marqués pour un seul encaissé. Les Catalans ont enchaîné un 5-1 contre Feyenoord en Ligue des Champions, un 5-0 à Valencia et un 5-2 face à Rayo Vallecano en LaLiga. Cette série de résultats illustre une efficacité offensive rare, doublée d'une solidité défensive remarquable.

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 22 février 2026, lorsque le FC Barcelone s'était imposé 3-0 à domicile en LaLiga. Sur les cinq dernières confrontations, Barcelone compte trois victoires pour un nul et une défaite, avec un bilan de quatorze buts marqués contre huit encaissés. Le seul match nul de cette série date de mai 2021, sur le score de 3-3 à Valencia.

En LaLiga, le FC Barcelone occupe la première place du classement, tandis que Levante pointe à la onzième position.

Comment utiliser un VPN ?

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Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

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Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.