A quelle heure commence le jeu ?

Super Coupe - Finale 16 août 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Lens - PSG est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour regarder le match en France sont listées ci-dessous.

Comment regarder Lens contre Paris Saint-Germain avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lens vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

Super Coupe - Finale 16 août 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Le match d'aujourd'hui entre Lens et Paris Saint-Germain débutera à 16 août 2026, 20:45.

Du côté du RC Lens, Dino Toppmöller n'a communiqué aucun forfait ni suspension pour ce match. Aucun onze probable n'a été dévoilé à ce stade, et ces informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Luis Enrique ne signale lui non plus aucune absence connue dans le groupe parisien. Aucune composition probable n'est disponible pour l'instant. Des précisions seront apportées dès que le club les communiquera.

Le RC Lens présente un bilan en préparation de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Les Sang et Or ont conclu leur préparation par une défaite 0-2 face à Sunderland, après avoir battu Villarreal 3-1 et Crystal Palace 3-0. Ils ont également partagé les points avec Charleroi sur le score de 2-2. L'équipe a marqué huit buts et en a concédé cinq sur l'ensemble de cette période.

Le PSG affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Parisiens ont remporté la Super Coupe de l'UEFA face à Aston Villa 2-1 le 12 août, leur résultat le plus récent. Ils avaient auparavant été tenus en échec par Manchester United 1-1, et avaient subi une lourde défaite 3-0 face à Majorque. Le club a également validé son titre de champion d'Europe avec une victoire aux tirs au but face à Arsenal lors de la finale de Ligue des Champions, après un match nul 1-1.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 13 mai 2026 en Ligue 1, où le PSG s'était imposé 2-0 à Bollaert. Sur les cinq dernières confrontations, Paris affiche quatre victoires et un nul, pour aucun succès côté lensois. Le seul match sans vainqueur est une rencontre de Coupe de France en décembre 2024, terminée 1-1.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.