Coupe de France - Coupe de France Stade de France

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Les options de chaînes TV et de live stream pour regarder Lens - Nice en Coupe de France sont indiquées ci-dessous. Le match est diffusé sur France 2, beIN SPORTS 1, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, Free et myCANAL.

Les supporters en déplacement à l'étranger peuvent utiliser un VPN pour accéder à leur service de streaming habituel depuis n'importe où dans le monde. Un VPN vous permet de vous connecter à un serveur situé en France et de contourner les restrictions géographiques afin de regarder le match normalement.

Comment regarder Lens contre Nice avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lens vs Nice : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Lens et Nice débutera à 22 mai 2026, 21:00.





Du côté de Lens, plusieurs absences viennent perturber la préparation. Jonathan Gradit, Salis Baidoo, Ruben Gurtner et Kevin Antonio sont tous indisponibles sur blessure. Aucune composition probable n'a été communiquée à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées au plus proche du coup d'envoi.

Nice ne déplore pour l'heure aucune blessure ni suspension signalée dans le groupe. Aucune composition probable n'a été transmise non plus. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Sur leurs cinq derniers matchs, Lens affichent un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite. Leur résultat le plus récent est une large victoire 4-0 à Lyon en Ligue 1 le 17 mai, une performance qui contraste avec la défaite 2-0 concédée face au PSG quatre jours plus tôt. Les Sang et Or ont également partagé les points avec Nice (1-1) et Brest (3-3) lors de leurs précédentes sorties. Au total sur ces cinq rencontres, Lens ont marqué neuf buts et en ont encaissé dix.

Nice, de leur côté, comptent une victoire, trois nuls et une défaite sur les cinq derniers matchs. Leur dernier résultat est un match nul 0-0 à Metz le 17 mai. Les Aiglons ont perdu 2-1 à Auxerre début mai et ont concédé le nul à deux reprises en Ligue 1, face à Lens (1-1) et Marseille (1-1). Leur seule victoire dans cette séquence remonte au 22 avril, avec un succès 2-0 à Strasbourg en Coupe de France. Nice ont inscrit quatre buts et n'en ont encaissé que deux sur ces cinq rencontres.





Le dernier duel entre les deux équipes remonte au 2 mai 2026, avec un match nul 1-1 à Nice en Ligue 1. Avant cela, Lens s'était imposé 2-0 à domicile en décembre 2025, et Nice avait remporté le match aller de la saison précédente sur le même score. Sur les cinq dernières confrontations, Lens comptent deux victoires, Nice en ont remporté deux également, et un match s'est soldé par un nul.









Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.