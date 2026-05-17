Premier League - Premier League Elland Road

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Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Leeds United - Brighton sont détaillées ci-dessous.

Si vous vous trouvez en dehors de France au moment du match, vous pouvez contourner les restrictions géographiques en utilisant un réseau privé virtuel (VPN) pour accéder à votre service de streaming habituel depuis n'importe où dans le monde.

Comment regarder Leeds contre Brighton avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Leeds vs Brighton : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League Elland Road

Le match d'aujourd'hui entre Leeds et Brighton débutera à 17 mai 2026, 16:00.





Du côté de Leeds, plusieurs joueurs sont indisponibles : Ilija Gruev, Gudmundsson, Nicolas Okafor, Pascal Struijk et Jamal Bogle sont tous à l'infirmerie. En l'absence de ces éléments, le onze probable alignerait Darlow dans les buts, avec une défense composée de Bijol, Rodon et Bornauw, et Justin dans le couloir. Stach, Longstaff et Aaronson se partageraient le milieu de terrain, avec Tanaka, James et Calvert-Lewin en soutien offensif.

Brighton devra se passer de Kaoru Mitoma, Gomez, Wieffer, Webster et Tzimas. Malgré ces absences, les Seagulls disposent d'un groupe étoffé. Verbruggen devrait garder les buts, avec une défense composée de Van Hecke, De Cuyper, Dunk et Veltman. Gross, Hinshelwood et Baleba animeront le milieu, tandis que Minteh, Kadioglu et Welbeck formeront le trio offensif. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Leeds United présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs, pour un total de dix buts marqués et cinq concédés. Les Whites ont dominé Wolverhampton 3-0 et battu Burnley 3-1, avant de partager les points à Bournemouth (2-2) puis à Tottenham (1-1) lors de leur dernier déplacement. Seule la défaite en FA Cup face à Chelsea (1-0) est venue ternir ce bilan récent.

Brighton affiche pour sa part trois victoires, un nul et une défaite sur la même période, avec neuf buts inscrits et six encaissés. Les Seagulls ont notamment écrasé Wolverhampton 3-0 et Chelsea 3-0, avant de concéder une défaite 3-1 à Newcastle. Le nul 2-2 contre Tottenham et la victoire 2-0 à Burnley complètent un tableau globalement solide pour l'équipe de la côte sud.





La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte au 1er novembre 2025, lorsque Brighton s'était imposé 3-0 à domicile en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations entre ces deux clubs dans l'élite anglaise, Brighton compte deux victoires pour zéro de Leeds, avec trois matchs nuls. Les rencontres à Elland Road ont souvent débouché sur des partages de points, comme lors des nuls 2-2 en mars 2023 et 1-1 en mai 2022.





Au classement de la Premier League, Leeds United occupe la 14e place, tandis que Brighton se trouve en 7e position.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.